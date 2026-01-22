Minimalna plača: življenje med najemnino in položnicami

Dve snažilki, zaposleni na osnovni šoli, se vsak mesec znova soočata z istim izzivom, kako preživeti z minimalno plačo. Ena je v šoli zaposlena že šest let, druga komaj leto dni, obe pa za svoje delo prejemata minimalno plačo. Skupaj z dodatki njun mesečni dohodek znaša približno 950 evrov neto.

Z minimalno plačo je trenutno zelo težko preživeti. Najemnina znaša 600 evrov, vsi ostali stroški so okoli 250 evrov, za hrano pa mesečno porabita med 200 in 300 evrov.

Ena od snažilk, mati treh otrok, opisuje vsakodnevne stiske ob obisku trgovine. Otroci jo pogosto sprašujejo, kaj je kupila. "Za 50 evrov danes ne dobiš skoraj nič. Res je težko. Vedno moraš paziti, kam daš denar, spremljati akcije in preračunavati," pove.

Plačo porabita za osnovne življenjske potrebščine.

O dodatnih izdatkih skoraj ne razmišljata. Kosilo zunaj in kava s prijatelji odpadeta. "Kosilo kuham doma, ker si preprosto ne morem privoščiti, da bi šla jest ven," pravi sogovornica.

Čeprav pozdravljata dvig minimalne plače, opozarjata, da ta sam po sebi ne rešuje težav. "Kar se tega tiče, je v redu, ampak tudi z minimalno plačo okoli tisoč evrov bo življenje še vedno težko. Najemnine ostajajo visoke, stroški se ne zmanjšujejo," poudarja druga snažilka.

Prepričani sta, da bi bistveno razliko v kakovosti življenja prinesli višji dvigi plač. Kot dodaja druga sogovornica, bi morala minimalna plača znašati vsaj 1200 evrov ali več.

"Veste, kaj pomeni 100 evrov razlike danes? Na mesec je to ogromno. Najemnina ali kredit, otroci, šola, vse to se hitro nabere," dodaja prva.

Stalno smo priča tudi dvigom cen hrane in drugih storitev.