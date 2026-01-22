Naslovnica
Slovenija

Minimalna plača: življenje med najemnino in položnicami

Ljubljana, 22. 01. 2026 19.50 pred 51 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Danica Jovanović
Minimalna plača

Z dvigom minimalne plače se bo sicer za vse povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače, torej v višini 1482 evrov. Višji bo tudi zimski regres oz. božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače, kar je 741 evrov. Dve snažilki iz ene izmed ljubljanskih osnovnih šol sta nam zaupali, kako živita oziroma preživita s trenutno minimalno plačo.

Dve snažilki, zaposleni na osnovni šoli, se vsak mesec znova soočata z istim izzivom, kako preživeti z minimalno plačo. Ena je v šoli zaposlena že šest let, druga komaj leto dni, obe pa za svoje delo prejemata minimalno plačo. Skupaj z dodatki njun mesečni dohodek znaša približno 950 evrov neto.

Z minimalno plačo je trenutno zelo težko preživeti. Najemnina znaša 600 evrov, vsi ostali stroški so okoli 250 evrov, za hrano pa mesečno porabita med 200 in 300 evrov.

Ena od snažilk, mati treh otrok, opisuje vsakodnevne stiske ob obisku trgovine. Otroci jo pogosto sprašujejo, kaj je kupila. "Za 50 evrov danes ne dobiš skoraj nič. Res je težko. Vedno moraš paziti, kam daš denar, spremljati akcije in preračunavati," pove.

Plačo porabita za osnovne življenjske potrebščine.

O dodatnih izdatkih skoraj ne razmišljata. Kosilo zunaj in kava s prijatelji odpadeta. "Kosilo kuham doma, ker si preprosto ne morem privoščiti, da bi šla jest ven," pravi sogovornica.

Čeprav pozdravljata dvig minimalne plače, opozarjata, da ta sam po sebi ne rešuje težav. "Kar se tega tiče, je v redu, ampak tudi z minimalno plačo okoli tisoč evrov bo življenje še vedno težko. Najemnine ostajajo visoke, stroški se ne zmanjšujejo," poudarja druga snažilka.

Prepričani sta, da bi bistveno razliko v kakovosti življenja prinesli višji dvigi plač. Kot dodaja druga sogovornica, bi morala minimalna plača znašati vsaj 1200 evrov ali več.

"Veste, kaj pomeni 100 evrov razlike danes? Na mesec je to ogromno. Najemnina ali kredit, otroci, šola, vse to se hitro nabere," dodaja prva.

Stalno smo priča tudi dvigom cen hrane in drugih storitev.

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
22. 01. 2026 20.43
Bonbončki, se katerimi si svobodnjaška vlada glasove kupuje so zaviti v lep celofan, a pod zavojem je praznina. Eni še še spomnimo časov, ko so se plače mesečno dvigale, a smo za višje plače kljub temu manj dobili, zato se zavedamo, da to ne vodi v boljši jutri.
Odgovori
0 0
Omizje
22. 01. 2026 20.35
na upokojence ki jih je sds okradel za črtino penzije ste čisto usi pozabili
Odgovori
0 0
mali.mato
22. 01. 2026 20.31
Višja minimalna plača bo dvignila ceno najemnin in tudi višje položnice za vse ostalo nas čakajo.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
22. 01. 2026 20.25
Janšati ti da za najemnino, hkrati pa nagradi lastnika stanovanja. Je to pošteno?
Odgovori
-4
1 5
Ejga-Tega
22. 01. 2026 20.33
Janšist ni delodajalec teh ubogih čistilk, temveč država
Odgovori
+2
2 0
Jango
22. 01. 2026 20.18
Ja in to kar dela Mesec dela inflacijo, torej je tole populizem, dejansko pa bodo imeli več tisti , ki imajo že sedaj veliko...najemodajalci, trgovci hitro zavohajo da ima raja par evrov več...
Odgovori
+1
6 5
mali.mato
22. 01. 2026 20.32
Tudi država bo pobrala dosti več.
Odgovori
+2
2 0
Nianana95
22. 01. 2026 20.13
V članku pa boga ena, ki ne more preživet z minimalno plačo. Niti slovenskega jezika ne zna...
Odgovori
-2
4 6
Misika1967
22. 01. 2026 20.20
Pa kaj potem ce ne zna jezika cisti pa za tvojimi soncki svijarijo ki jo delajo. Sram te bodi.
Odgovori
+3
6 3
Nianana95
22. 01. 2026 20.12
Vedno boš z minimalbo plačo revež. vedno. Tudi če bo plača 10.000 eurov. Ker bo potem najemni znašala 9.000 eurov, lilogram kruha pa 30 eurov.
Odgovori
+5
7 2
asdfghjklč
22. 01. 2026 20.26
pri 10.000 eur pa si že brez težav sam kupiš hišo, brez najemnine.
Odgovori
-3
1 4
mali.mato
22. 01. 2026 20.33
Samo da bo takrat hiša stala 100.000.000.000 eur.....
Odgovori
+3
3 0
Razumnež
22. 01. 2026 19.55
Sem vesel za tiste, ki dejansko delajo in bodo dobili več.... Se pa bojim, da bodo stroški življenja več narasli kot tile bonbončki.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
