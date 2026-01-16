Minimalna plača po novem: številke in izračuni

Danes znaša bruto minimalna plača 1277,72 evra, kar je več kot dvakrat več kot pred dvajsetimi leti. Neto je to približno 900 evrov na mesec, odvisno od osebnih olajšav.
Minister za delo Luka Mesec za letos napoveduje 16-odstotni dvig, kar pomeni slabih 1500 evrov bruto oziroma 1000 evrov neto. Če bi se minimalna plača uskladila zgolj z inflacijo, kar si želijo delodajalci, bi bila po novem za 170 evrov nižja, kot kaže, da bo.
Mimogrede, točen znesek mora Mesec objaviti najkasneje do konca meseca, izplačana pa bo že za januarsko plačo, torej februarja.
Delodajalci bodo posledično za vsakega zaposlenega plačali 11 odstotkov več, kot zanj plačajo danes. Visok dvig minimalne plače pa se bo poznal tudi pri regresu in odslej obvezni božičnici. Prvi se bo dvignil na 1481 evrov, druga pa na 740 evrov.
Število oseb z dohodki do oziroma na ravni minimalne plače se je sicer v desetih letih več kot podvojilo. Leta 2013 je bilo med zaposlenimi, upokojenci in študenti 226 tisoč takšnih oseb, pred dvema letoma pa že 669 tisoč. Posledično se višji dohodkovni razredi vse bolj krčijo. V srednjem razredu je bila pred desetletjem četrtina, danes pa le še petina vseh oseb.
Čeprav je torej v prvem dohodninskem razredu veliko oseb, ta skupaj prispeva le okoli devet odstotkov celotne dohodnine, kar pomeni povprečno 252 evrov na osebo. Že drugi razred občutno več: 2.500 evrov dohodnine na zavezanca in skoraj polovica vse pobrane dohodnine. V zadnjem, petem razredu je le 0,4 odstotka vseh zavezancev, kar je manj kot 7000 oseb, a vsak od njih v povprečju prispeva kar 46.000 evrov dohodnine.
