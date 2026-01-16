Minimalna plača po novem: številke in izračuni

Danes znaša bruto minimalna plača 1277,72 evra, kar je več kot dvakrat več kot pred dvajsetimi leti. Neto je to približno 900 evrov na mesec, odvisno od osebnih olajšav.

Minister za delo Luka Mesec za letos napoveduje 16-odstotni dvig, kar pomeni slabih 1500 evrov bruto oziroma 1000 evrov neto. Če bi se minimalna plača uskladila zgolj z inflacijo, kar si želijo delodajalci, bi bila po novem za 170 evrov nižja, kot kaže, da bo.

Mimogrede, točen znesek mora Mesec objaviti najkasneje do konca meseca, izplačana pa bo že za januarsko plačo, torej februarja.