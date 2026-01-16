Naslovnica
Slovenija

Minimalna plača po novem: številke in izračuni

Ljubljana, 16. 01. 2026 19.53 pred 1 uro 2 min branja 127

Avtor:
Nika Kunaver
Rast plač

Tudi po burnem sestanku s socialnimi partnerji minister za delo Luka Mesec vztraja pri predlogu, da se minimalna plača dvigne na 1000 evrov neto. Predlog veseli sindikate, delodajalce pa spravlja v obup. Prepričani so, da gre za še en predvolilni bombonček, ki pa bo preveliko breme za gospodarstvo.

Danes znaša bruto minimalna plača 1277,72 evra, kar je več kot dvakrat več kot pred dvajsetimi leti. Neto je to približno 900 evrov na mesec, odvisno od osebnih olajšav.

Minister za delo Luka Mesec za letos napoveduje 16-odstotni dvig, kar pomeni slabih 1500 evrov bruto oziroma 1000 evrov neto. Če bi se minimalna plača uskladila zgolj z inflacijo, kar si želijo delodajalci, bi bila po novem za 170 evrov nižja, kot kaže, da bo.

Mimogrede, točen znesek mora Mesec objaviti najkasneje do konca meseca, izplačana pa bo že za januarsko plačo, torej februarja.

Delodajalci bodo posledično za vsakega zaposlenega plačali 11 odstotkov več, kot zanj plačajo danes. Visok dvig minimalne plače pa se bo poznal tudi pri regresu in odslej obvezni božičnici. Prvi se bo dvignil na 1481 evrov, druga pa na 740 evrov.

Preberi še Delodajalci Mescu očitajo, da je 'sindikalni minister', ta vztraja, da je dvig nujen

Število oseb z dohodki do oziroma na ravni minimalne plače se je sicer v desetih letih več kot podvojilo. Leta 2013 je bilo med zaposlenimi, upokojenci in študenti 226 tisoč takšnih oseb, pred dvema letoma pa že 669 tisoč. Posledično se višji dohodkovni razredi vse bolj krčijo. V srednjem razredu je bila pred desetletjem četrtina, danes pa le še petina vseh oseb.

Čeprav je torej v prvem dohodninskem razredu veliko oseb, ta skupaj prispeva le okoli devet odstotkov celotne dohodnine, kar pomeni povprečno 252 evrov na osebo. Že drugi razred občutno več: 2.500 evrov dohodnine na zavezanca in skoraj polovica vse pobrane dohodnine. V zadnjem, petem razredu je le 0,4 odstotka vseh zavezancev, kar je manj kot 7000 oseb, a vsak od njih v povprečju prispeva kar 46.000 evrov dohodnine.

minimalna plača Luka Mesec dvig plače delodajalci sindikati

KOMENTARJI127

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
genius2013
16. 01. 2026 21.41
Vsi na minimalca po socialistično pa je.. Revščina za vse ne le za peščico..srednji sloj ne obstaja več, saj je vseeno ali si medicinsja sestra ali pa čistilka vse na minimalca.. Vrtci in vsi ostali bodo ponovno dvignili cene več kod bo vam zrasla plača..
Odgovori
0 0
zani10
16. 01. 2026 21.40
Zato jih pa cimvec uzemati na podjemno sp in na crno
Odgovori
+2
2 0
losser
16. 01. 2026 21.39
Ja človek si rihta plačo za nadaljno življenje. Ker ve koliko je sposoben in mu več kot obvezne minimalke itak ne bo nihce plačal
Odgovori
+1
1 0
BBcc
16. 01. 2026 21.38
Minimalna plača sledi življenskim stroškom in ne obratno.
Odgovori
+1
2 1
fljfo
16. 01. 2026 21.40
Povej to Luki...
Odgovori
+1
1 0
Fussy
16. 01. 2026 21.37
Torej če prav razumem grenek bonbonček glede na davčne stopnje (ker se te ne spreminjajo, če prav razumem in bi z tem samo priliv v državno meho z še večjim pritiskom na ustvarjalce kapitala bil večji). Realni sektor ki ustvarja oz. ljudje ki zaradi davčnih pritiskov na njihova pojetja bi pa zaradi skoka v višji davčni razred dobili manj (defakto državni aparat/socijala bi edini pridobili z tem, prvi z sredstvi za preživetje njihovega visoko izobraženega kadra( ki vse kar ustvari v svojem obdobju je zagotavljanje iluzij o slovenski povprečni plači, v teh pogojih, in na drugi strani vseh ki so se bili primorani v teh pogojih naučiti preživeti z socijalo in se jih v vsem izobilju ki ga ponuja "socijalna shema, ko jo enkrat preberš ponuja).
Odgovori
+1
1 0
16. 01. 2026 21.37
Tisto k dvignejo minimalno plačo pa vsi skačejo v luft a po drugi strani trgovine dvignejo izdelke ker naša usta so še zmeri lačna , najemnine bojo šle spet gor ker itak ldje še zmer morjo nekjet živet in tako je to domino efekt edina razlika je to da 2016 je blo 220k ljudi na minimalcu dons pa 660k čez pet let pa že večina in bomo lepo več al mn vsi delal z mesca v mesc super !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+1
1 0
iziizi
16. 01. 2026 21.37
HALO KAJ SE DOGAJA V MOL LJUBLJANA KAKO SI DELIJO PODKUPNINE IN NATO ŽUPAN REĆE NE PUSTIM VEČ ODGOVARJAT URADNIKU KI JE VPLETEN V PODKUPNINE A MISLITE DA SE LAHKO TO NAREDI NA DUNAJU HALLO
Odgovori
+2
2 0
fljfo
16. 01. 2026 21.37
Edina pozitivna stvar je, da izgleda, da bodo levičarji v naslednjem mandatu ostali zunaj parlamenta...
Odgovori
+3
3 0
losser
16. 01. 2026 21.35
Tale messc se res trudi in oklepa položaja poslnca in ministra. Upam da izpade na naslednjih volitvah.
Odgovori
+5
5 0
fljfo
16. 01. 2026 21.34
Mesec strokovnjak za ekonomijo...ni kaj
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
16. 01. 2026 21.34
Karkoli dajo smo jim hvaležni. Samo ne spodbujati kulture smrti.
Odgovori
-4
0 4
BBcc
16. 01. 2026 21.35
Nimaš pojma.
Odgovori
-2
1 3
Nianana95
16. 01. 2026 21.32
ob vsakem dvigu minimalne plače se dcignejo tudi cene. in ro bomo plačali vsi, tako da smo na koncu vsi na slabšem.
Odgovori
+4
5 1
losser
16. 01. 2026 21.32
No in vsak normalen delodajalec bo pač tako prisiljen dvigniti ce e storitev in izdelkov. Kaj pa smo potem naredili?
Odgovori
+6
7 1
Buci in Bobo
16. 01. 2026 21.32
Kar počne mesec je izsiljevanje volilnega telesa.
Odgovori
+4
5 1
stoinena
16. 01. 2026 21.31
prispevki za s.p. so skoraj minimalna... kakšen je to prispevek. to je skoraj plača.
Odgovori
+6
6 0
stoinena
16. 01. 2026 21.29
a ta mesec se je v stilu z ukremi namačkoral s temi brki. spominja na... klukastega. al mu je za žiletke zmanjkalo.
Odgovori
+5
8 3
stoinena
16. 01. 2026 21.30
ukrepi
Odgovori
+1
2 1
16. 01. 2026 21.29
Tale podatek je naravnost katastrofalen z tako politiko bomo kmal vsi na minimalni plači super hvala ! Število oseb z dohodki do oziroma na ravni minimalne plače se je sicer v desetih letih več kot podvojilo. Leta 2013 je bilo med zaposlenimi, upokojenci in študenti 226 tisoč takšnih oseb, pred dvema letoma pa že 669 tisoč.
Odgovori
+6
7 1
BBcc
16. 01. 2026 21.40
Napiši rešitev?
Odgovori
0 0
Pajo_36
16. 01. 2026 21.28
Jaz bi kot prvo naredil red na gotovinskih goljufijah. čist kmečki primer: ploščičar kupi ploščice, mi naredi kopalnico, potem hoče gotovino, da seveda da v stroške, pobaše v žep keš. To, kot prvo. Davek na profit takih pač naj se šteje v pokojninske osnove. Drugi primer: pri njem dela nekdo, mu da minimalca, pa jurja na roke. In tak dobi vse mogoče olajšave od otroških dodatkov in vsega. A je to fer do nekoga, ki ima bruto 3500 recimo? Ni. NAslednje je dodatek do minimalne plače, recimo gostinstvo, turizem in trgovina. Dejte no. Panožne plače, kot v Avstriji, kjer je vse določeno, ko se dviga na vsake pol leta za par procentov se dviga vsem in ne samo minimalcu. Ampak predenj bo Slovenija naredila eno reformo bo na stotine referendumov in podobnega sr..... ker smo Balkanci, samo akko bomo goljufali. Naslednje, fer obdavčitev luksuza in škodljivih platform, ki delavcem omejujejo dostop do osnovnih potreb, kot so stanovanje, zdravstvo. Naslednja stvar avstrijski sistem 14. plač, lahko se manjša davek na profit, seveda. ta desni najbolj tulite o drugi Švici, ampak goljufanje vam pa gre, ker vsi teli ploščičarji so itak SDSovci, k bi vse najraje pobasali v žepe, pa vse imeli ane. Ne gre to. Res pa je, da je tak dvig preteran minimalca. Upoštevajte zimski regres, da je obvezen in pol dvignite. Jaz bi sicer pustil dvige, naj pride JAnševa vlada, pa naj delavci zahtevajo tiste njegove buđave olajšave, k so najbolj pisane na kožo unim z velikimi plačami.
Odgovori
+0
2 2
16. 01. 2026 21.32
sej veš da če keramičar kupi ploščice potem pa hoče denar na roke to zares negre čist tko ker more te ploščice nekje razklnižt =? kaj eni pišete je res noro
Odgovori
+2
2 0
iziizi
16. 01. 2026 21.34
PAJO VELIKO JE RES TAKO KOT PRAVIŠ AMPAK PRI SODNI PALAĆI ODVETNICA ZA 4 STRANI POGODBE 1 MILJON EUROV VAUUU A POTEM SO PROBLEM PLOŠČIČARJI TREBA JE NAREDIT RED PRI GLAVI IN KO BO VELIKO URADNIKOV IN POLITIKOV V A RESTU IN PREMOŽENJE ZAPLENJENO BODO PLOŠČIČARJI SAMI OD SEBE ZAĆELI POŠTENO DELAT
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
16. 01. 2026 21.34
Strinjam se, da e treba poloviti in obdavčiti tiste, ki se grejo sivo ekonomijo - sp keramičar, kot si napisal. Drugo kar drži je minimalna plača plus jurja v kešu. Ko bodo to rešili ...
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
16. 01. 2026 21.36
Ti tudi ne veš, kaj je splošna dohodninska olajšava in kdo ima od nje največ koristi, kajneda?
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
16. 01. 2026 21.39
Ja kaj naredi? Ravno toliko izda računov, da ima na koncu 150 evrov profita, da seveda ne plača davka na profit. Kot, da je to res treba bit doktor znanosti. V prejšnji firmi, k se je ukvarjala tudi z gradbeništvom je bilo točno preračunano, kaj gre na roke in kaj ne. Plače minimalac pa stimulacije pa na keš, ko je šel folk v penzije so pa hodil nazaj, kako je to zdej možno, prej dva jurja plače, zdej pa penzija minimalna zajamčena, ja le zakaj?? Država v bistvu sama sebe goljufa in to na veliko, jaz tega ne bi dovolil.
Odgovori
0 0
iziizi
16. 01. 2026 21.41
KO BODO RESILI PODKUPNINE NA MOLU LJUBLJANA V STOTISOČIH EURIH KOLK JE TAM NEPOBRANEGA DAVKA IN DAVKA NA DOBIČEK PA NIHČE NIČ NE DELA VSI VIDITE PA SAMO DELAVCE KI DELAJO VAUUUUU SMO SOCIALNI DA O AFERAH SODNA PALAČA NE GOVORIMO ITD JIH NI KONCA IN KRAJA
Odgovori
0 0
genius2013
16. 01. 2026 21.28
Ekonomija pa levičarji ne gre skupaj, enostavno ni jim kasno kako deluje.. Da bi znižali davke na normalno raven primerljivo s tujimi državami se pa bojijo kod hudič križa..Saj od kje bi se pa napajali rdeči vnučki po NVOjih.. Potem pa začudeni, zakaj takoj zrastejo cene vrtca in vse ostalo storitve hkrati..
Odgovori
+6
6 0
Pošten delavec
16. 01. 2026 21.27
Naj dvignejo minimalno plačo, saj z sedanjo minimalno plačo se ne da več dostojno živeti!!! G.Meseca podpiram, naj mu zadeva uspe, delodajalci bi samo krulili in si polnili žepe in kupovali Mercedese, ljudem, ki delajo zanje bi jim pa dajali drobtinice, tako več ne bo šlo!
Odgovori
+3
6 3
genius2013
16. 01. 2026 21.31
Ekonomska pismenost na psu... Vse ostalo se podraži in si še na slabšem..
Odgovori
+0
1 1
16. 01. 2026 21.32
z dvigom minimalne plače bo šlo gor še vse ostalo in dobiv boš na konc mesca za tist dnar popolnoma enako ali pa še mn k dons
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
16. 01. 2026 21.34
Krulil boš tudi ti, ker se bodo v isti sekundi podražile vse storitve.
Odgovori
+0
1 1
losser
16. 01. 2026 21.34
Niso vsi delodajalci miljonske firme. Obstajajo tudi mali podjetniki, obrtniki itd. Ne morejo si kar vsi tega privoscit. Grozna je ta leva logika.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
16. 01. 2026 21.36
Minimalna plača sledi življenskim stroškom.
Odgovori
0 0
