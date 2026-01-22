Naslovnica
Slovenija

Minimalna plača v letu 2026 za 16 odstotkov višja

Ljubljana, 22. 01. 2026

Avtor:
STA
Slovenska bruto plača je na 10. mestu v EU

Minimalna plača bo v letu 2026 določena pri 1482 evrih bruto, kar je 15,97 odstotka več, kot je znašala lani, je po seji vlade v Podčetrtku v okviru obiska dela Savinjske regije sporočil minister za delo Luka Mesec. "Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen," je poudaril.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Kot je pojasnil Mesec, bo strošek delodajalca ob 16-odstotnem dvigu minimalne plače sicer manjši, znašal bo 11,2 odstotka. Prispevki se namreč ne odvajajo neposredno od minimalne plače, ampak od 60 odstotkov povprečne plače. "To je dobra novica za gospodarsko stran," je poudaril minister.

Pojasnil je še, da se bo z dvigom minimalne plače povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače, višja pa bo tudi božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače.

Mesec ocenjuje, da bodo posledice dviga minimalne plače, po katerem bo zaposleni prejel 1000 evrov neto izplačila, predvsem pozitivne. "Vsi tisti, ki delajo 40 ur na teden, bodo zaslužili več, kot znaša prag tveganja revščine. Po vseh razpravah ocenjujem, da je ta dvig dovolj zmeren, da ne bo povzročil negativnih gospodarskih učinkov," je prepričan.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
22. 01. 2026 12.48
Skrajni Levičarji bodo izkopali globoko luknjo, potem pa bo spet moral Janša reševati situacijo. Kot jo je že večkrat, ko je reševal težave Alenke in epidemijo, ki jo je razglasil Šarec in s praznimi skladišči zaščitne opreme pobegnil.
Odgovori
+2
2 0
Stajerc22
22. 01. 2026 12.48
Pocasi bomo vsi na minimalcu ker ostale place se ne visajo nic in nas bo minimalec slej ko prej dohitel, ce bi pa znizali prispevke bi pa bili VSI delezni visje place. To je defakto najslabsa vlada ever. Vrtce so vse občine podražile, razlog-božičnica za zaposlene....torej rezultat božičnice je, da imam na koncu leta manj denarja. Pa v visji dohodkovni razred bom padel zaradi bozicnice in placeval se vec vrtca. Potem so mi na lepe oci vzeli 1% kao za dolgotrajno oskrbo, ki v praksi v 90% ne deluje in pa OBVEZEN zdravstveni prispevek za zdravstveno zavarovanje, katerega prej nisem koristil, zdaj pa moram obvezno placevati okoli 400€ na leto...potem je tukaj dvig RTV prispevka,..itditd...Saj enacba pri Komunizmu je enostavna: VSI ENAKI-VSI REVNI. Ta vlada me je v mojem primeru na leto oskubila za ENO CELO PLACO! Ze itak so place obdavcene 45% (Ce poenostavim, na leto delas 120 delovnih dni za drzavo, okoli 130 dni pa zase)
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
22. 01. 2026 12.47
Meseščnik - ekonomist, ki nima para ... 1+1 = za lewaka 7 .. lahko = pa tudi več, če mu zapaše ... !!!
Odgovori
0 0
enaizprimorske
22. 01. 2026 12.46
Po zloglasni reformi JU bo spet prvih 7 razredov pod minimalno plačo. Hvala za tako reformo, ki je trajala točno eno leto. Bojo šle zudi vse ostale plače gor????? Sramota
Odgovori
0 0
proofreader
22. 01. 2026 12.46
Brez dodatnih bremen trenutne vlade (sprememba zakona o dohodnini, zakon o obveznem zdravstvenem prispevku, zakon o dolgotrajni oskrbi, uskladitev z inflacijo) bi bila letošnja neto minimalna plača zaposlenih že 1.022 evrov.
Odgovori
+1
1 0
čebelinko
22. 01. 2026 12.46
Kaj to ljudem pomaga, ko se bo dvignilo tudi vse ostalo. Trgovine bojo ves čas po malem dražile in bo na koncu še slabše, kot zdaj. Manj je treba plače obdavčiti in regulirati cene osnovnih živil v trgovinah (moka, mleko, jajca, itd.), šele potem se lahko naprej pogovarjamo. Človek, ki dela 40 ur na teden (nima veze kaj), se ne bi smel bati ali bo prišel skozi mesec ali ne. Ravno tako ne upokojenec, ki je delal 40 let.
Odgovori
+2
2 0
gebo 1
22. 01. 2026 12.45
Še ena predvolilna. Zanimivo da bi zdej pred volitvami levičarji naredili vse za narodov blagor. V resnici so pa to zakoni po katerih nas bo še bolj bolela glava.
Odgovori
+4
4 0
David Murn
22. 01. 2026 12.45
Bonbončki iz proračuna: Poleg omenjenega, prejšnji bonbonček - božičnco ste že zapravl... za cenejšo oskrbo ki je v resnici samo bolj se zažrla v proračun... itd... Oh ja... v tej vladi dežuje bonbončkov... ampak bojte se dneva ko bo oblak prazen, ko bo treba spet napolnit ta oblak... če mislite da si mladi sedaj ne morejo privoščit stanovanja... ko bo potrebno napolnit državno blagajno oropano od bonbončkov si mladi ne bodo mogli privoščit nič drugega kot parcelo na žalah
Odgovori
+3
3 0
maniaxxx
22. 01. 2026 12.44
Ponovno, neumnost je kar dolocit minimalno placo brez da bi drzava z zmanjsanjem dolocenih obveznosti pomagala gospodarstvu, ampak po drugi strani ko pravite, da se bo npr v trgovini podrazilo za 16%. Strosek plac v trgovini ni edini strosek, ampak je veliko nizji, recimo da je nekje 10% prometa, torej se bo dvignil za 16% od 10%. Seveda bodo pa vsi poskusali pristaviti loncek na racun visje place, to je samoumnevno.
Odgovori
+2
2 0
omega1
22. 01. 2026 12.43
Mislim, pa bilo pošteno, da se vsem zviša za enak odstotek ali pa najboljše, da gremo vsi na minimalca in ne bo nihče za nič odgovoren in brez nadrejenega - vsi enaki, kot je bilo za cajta rdečih ....🥂
Odgovori
+4
4 0
Nika iz Davosa.
22. 01. 2026 12.43
Odkar ima Luka Mesec brke živimo zelo dobro.
Odgovori
+0
2 2
ManBoy
22. 01. 2026 12.42
Ok. Torej v roku dveh mesecev gredo gor vrtec, storitve ki jih izvajajo ljudje na minimalcu, cene v trgovinah, kredit na banki bo še težje dobiti, itd.. Ampak glavno da je minimalna plača višja.
Odgovori
+11
11 0
kr en33
22. 01. 2026 12.45
tocno tako... neizobrazenemu butcu pa lahko prodas, da si "dvignil" placo... da pa si bo za to placo lahko kupil manj kot prej pa mu bo jasno kasneje..
Odgovori
0 0
taft007
22. 01. 2026 12.47
Saj to a so normalni vse bo šlo gor samo minimalne plače bodo ostale v resnici iste. Naj nam najprej dajo zaostale božičnice ali pa vsaj plačajo obvezne prispevke. To se kar nekaj dogovarjajo potem se jih pa pol ne drži tega.
Odgovori
0 0
Lopov975
22. 01. 2026 12.40
bravo!!!
Odgovori
-4
1 5
Chrome
22. 01. 2026 12.40
Kako bodo podražitvam kos upokojenci?
Odgovori
+4
5 1
JOSEPH HAYDN
22. 01. 2026 12.40
A se je Mesec kaj vprašal, zakaj ljudje ob višanju plač (s čimer se trka po prsih) iz trgovin odhajajo z zmeraj manj kupljene robe. In ali se je nato vprašal, zakaj je pod pragom revščime že 275 000 ljudi
Odgovori
+9
10 1
Delavec_Slo
22. 01. 2026 12.39
Super, no pol pa vsi iz vlade, župani in priveski proračuna na minimalno plačo- ker več si ne zaslužite!
Odgovori
+9
9 0
Morgoth
22. 01. 2026 12.39
Mesec je, ko je bil študent 1 mesec obiskoval ekonomsko fakulteto, nato pa je obupal 😂
Odgovori
+8
8 0
osservatore
22. 01. 2026 12.39
Analfabet butalc mesečnik misli, da denar raste v bankomatu. Zato ga sprašujemo koliko bodo zrasle ostale plače? Za 16% ?
Odgovori
+9
10 1
enaizprimorske
22. 01. 2026 12.45
Točno to. se pravi skrbimo samo sza minimalno plači, ke bomo v letu ali dveh itak vsi zaposleni na minimalni. Kaj vse se nardi za glasove....ah ne...za skrb za državljane.
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 01. 2026 12.38
To je načrtno zniževanje kupne moči večine, ki ni na minimalcu. Cene bodo šle gor, tisti z minimalcem bodo na istem, država bo pobrala še več davkov, vsi ostali bomo pa na slabšem.
Odgovori
+10
12 2
Majzelj
22. 01. 2026 12.37
Pri Mescu in kompaninji je moj realni neto vedno nižji. Po domače za enako plačo si lahko privoščim manj!
Odgovori
+8
9 1
