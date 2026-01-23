Naslovnica
Slovenija

Zgodba mame samohranilke z minimalno plačo: Delam, pa ne zmorem

Ljubljana, 23. 01. 2026 19.40 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lara Bogataj
Revščina

Številne dobrodelne organizacije opozarjajo, da potrjeni dvig minimalne plače še ne zagotavlja dostojnega življenja. V Zvezi Anite Ogulin in ZPM svarijo, da bodo nekateri zaradi neusklajevanja dohodkovnih razredov na koncu meseca na račun dobili še manj denarja kot zdaj. Pogovarjali smo se z mamo samohranilko s tremi otroki, ki kljub redni zaposlitvi živi iz meseca v mesec.

Mama samohranilka treh otrok, starih med pet in 13 let, je zaposlena v vrtcu kot kuharica, kjer prejema minimalno plačo. Sami s tremi otroki je težko, pripoveduje: "Ta mesec sem dobila 919 evrov plače, otroškega (dodatka) imam 400, zdaj sem dobila 220 evrov socialne podpore."

S tem denarjem le stežka poravna vse stroške štiričlanske družine. "Najemnina je 500 evrov, tukaj so še stroški upravitelja, to je do 110 evrov, gretje je čez zimo do 200 evrov," razlaga. Pa še stroški zavarovanj, šolskih potrebščin, hrane in oblačil ...

"Najemnina, vemo, kakšna je v Ljubljani, v večjih mestih. Par 100 evrov za par kvadratov in se samo še povečuje," prikimava tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. "Štiričlanska družina z dvema otrokoma, pa oče in mama delata – če oba prejemata minimalno plačo, gre praktično ena plača samo za najemnino in stanovanjske stroške. Ostalo pa pač pride kasneje," dodaja.

Da se nanje vse več obračajo zaposleni posamezniki z minimalnimi plačami, potrjujejo tudi pri Verigi dobrih ljudi. "Si, kljub temu da delajo, da so redno zaposleni, ne morejo privoščiti plačila nujnih življenjskih stroškov," pravi Tjaša Tomažin Raspotnik.

Kaj šele ob izrednih situacijah. "To obdobje – otroci so ves čas bolni in sem več ali manj na bolniški," pove mama treh otrok. "Ne izkoriščam, da ne bi hotela delati. Zelo rada bi delala in bila bi v službi, ampak ni možnosti, nimam varstva za otroka."

In čeprav je dvig minimalne plače dobrodošel, je lahko problematičen, če se ob tem ne bodo uskladili tudi dohodkovni razredi. "To v bistvu povzroči, da se z dvigom minimalne plače zniža subvencija vrtca, znižajo se otroški dodatki, ljudje lahko ostanejo brez subvencije najemnine," našteva Tomažin Raspotnikova.

Kar pomeni, da ima družina konec meseca lahko kljub višji plači celo manj razpoložljivega dohodka.

minimalna plača dvig stroški Veriga dobrih ljudi mama samohranilka

bronco60
23. 01. 2026 19.53
Glede na to, da smo socijalna država, nima kdo kaj jamrat, razen, ko zahtevajo preveč.
Vera in Bog
23. 01. 2026 19.43
Slučajno poznam podoben primer, ampak ona ne jamra, samo obrača biznise. Danes lahko hitro prideš do denarja
