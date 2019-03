Podjetje Minis je posel za rezilno žico na meji dobilo z lažno izjavo

Plohl je po poročanju časnika ponudbi priložil izjavo, da ima poravnave vse obveznosti iz davka na dodano vrednost in socialno varnost delavcev, kar je bil pogoj za pridobitev posla. Minis pa je takrat imel 1200 evrov neplačanega DDV in dobrih 1700 evrov neplačanih socialnih prispevkov. Plohl se je med obravnavo branil, da je šlo za neevidentirane obveznosti in da zanje ni vedel, saj je za to pooblastil računovodkinjo. Trdil je, da je bila napaka samo v tem, da finančni upravi podjetje ni pravočasno poslalo REK-obrazcev in obračun davka.

Sodnica Jasna Deu je ugotovila, da je pripisovanje krivde računovodkinji, za katero sodišču Plohl ni posredoval osebnih podatkov, neutemeljeno, saj bi direktor moral vedeti, da je davke in prispevke treba plačati. "Možno je tudi, da REK-obrazci in obračun DDV niso bili oddani pravočasno prav z namenom, da davčni dolg ne bi bil evidentiran," je po navedbah časnika zapisala v obrazložitvi sodbe ter dodala, da bi bilo tako izmikanje sicer nesmiselno.

Minis je zoper sodbo na višje sodišče vložil pritožbo, v kateri zahtevajo ponovno presojo insinuacij o obstoju dolga. Sodnici očitajo bistvene kršitve prekrškovnega postopka, zavrnitve in neupoštevanje dokazov, napačno ugotovitev dejanskega stanja, napačno uporaba materialnega prava ter nesorazmernost sankcije, so pojasnili za Dnevnik. Poleg tega so zgroženi, da je sodnica opravila samo eno obravnavo, že teden dni po tem pa sprejela sodbo.

V preteklosti je bil Plohl lastnik več podjetij, ki so imela težave s plačevanjem dajatev, še poroča časnik.