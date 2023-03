Minisovo odstranjevanje ograje: revizija odkrila več nepravilnosti

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nato v začetku marca na seji komisije za nadzor javnih financ napovedal notranjo revizijo postopka izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. K temu so ministrstvo pozvali tudi člani komisije, niso pa podprli predloga NSi, naj k ukrepanju pozovejo računsko sodišče in KPK.

Žalsko podjetje Minis, ki je bilo vpleteno v posle z nabavo tehničnih ovir na naši južni meji – sum nepravilnosti pa so potrdili tudi na KPK – je zmagalo na javnem razpisu notranjega ministrstva za odstranitev prav te ograje. Sicer podjetje ni oddalo najcenejše ponudbe, je pa imelo kar nekaj prednosti pred ostalimi prijavljenimi pri oceni dejanskih stroškov. Skupaj so od države za postavljanje in podiranje dobili kar 16 milijonov evrov.

Po naših informacijah je komisija po izredni notranji reviziji prišla do več ugotovitev. Med drugim v osnutku revizije ugotavlja, da časovnica izvedbe javnega naročila in časovnica odstranjevanja začasnih tehničnih ovir verjetno nista v skladu s cilji in določili iz programa za delo koalicije. Po vstopu Hrvaške v schengen je namreč ta meja postala tudi notranja schengenska meja. Glede na pravila schengenskega prostora začasne tehnične ovire (ZTO) na notranjih mejah ne smejo biti postavljene, glede na razpisno dokumentacijo pa je časovnica vseeno predvidevala štiriletno odstranjevanje ograje – kljub temu, da bi Hrvaška v schengensko območje vstopila prej.

V programu dela koalicije so sicer zapisali, da bodo rezilno žico in ostale tehnične ovire na meji odstranili do konca leta 2022, saj so se po njihovih besedah izkazale za neučinkovite in nehumane. Vodstvo ministrstva je tako zahtevalo, da se v najkrajšem možnem času pridobi pravno podlago, s katero bi se lahko začelo odstranjevanje. A v reviziji se sprašujejo, zakaj so obvestilo o naročilu nato objavili šele 8. novembra lani (rok pa je bil nato podaljšan do 14. decembra lani), če je bil prvi predlog za nabavo podpisan 15. septembra lani.

Pri tem naj bi v poročilu še posebej izpostavili, da predhodni pripravljalni postopki niso tako kompleksni in bi lahko bili narejeni veliko prej. Prav tako navajajo da priprava DIIP in drugi dokumenti niso bili izdelani pred začetkom postopka, čeprav bi morali biti. Dokumentacija je, čeprav je vlada želela, da se mejo odstrani do konca 2020, predvidevala odstranitev v triletnem obdobju, to obdobje pa so nato s sklepom še podaljšali – na štiri leta.