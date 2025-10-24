Svetli način
Minister brani stanovanjsko politiko, mladi nezadovoljni

Ljubljana, 24. 10. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Denis Malačič
Vlada in opozicija sta se znašli na nasprotnih bregovih tudi pri vprašanju reševanja stanovanjske problematike, ki bo tudi ena osrednjih predvolilnih tem. Minister Simon Maljevac je med interpelacijo znova poudaril, da gre za največji zagon stanovanjske gradnje v zadnjih 20 letih, a kljub temu številni mladi ocenjujejo, da so ti dosežki nezadostni, načrti pa premalo ambiciozni. Z izvolitvijo so se zavezali k izvedbi določenih ukrepov na področju stanovanj, a jih do danes še niso uresničili, opozarjajo v sindikatu Mladi plus.

Jezna Jasna
25. 10. 2025 12.13
-1
35 let se nič ne naredi, sedaj pa pričakujejo, da bodo stanovanja zrasla kot gobe po dežju. Ta vlada je za gradnjo neprofitnih stanovanj namenila 57x več denarja kot prejšnja. V obdobju desetih let eno milijardo. Lahko si izvolite nazaj prejšnjo in kupite šotore.
BroNo1
25. 10. 2025 11.48
+4
Ni večjega blefa kot je ta vlada. Podprli so ministra ne glede, da ni naredil nič od nič razen, da so skupaj spulili denar iz naših žepov
odpisani zasedli vlado
24. 10. 2025 21.55
+6
Kaj pomeni vse to golobovi sekti sedaj proti njihovemu koncu,ko se bližajo nove volitve???Ali bo morebiti kdo vrnil kaj od pokradenega???Hahahahahaha
Pomlad 88
24. 10. 2025 21.01
+8
Kje je 30.000 neprofitnih stanovanj, ki jih je Golob obljubljali pred volitvami?
zmerni pesimist
24. 10. 2025 19.59
+12
In ta stanovanja bojo šla tistim ki ima več otrok ve se kdo je to
