Minister brani stanovanjsko politiko, mladi nezadovoljni

Vlada in opozicija sta se znašli na nasprotnih bregovih tudi pri vprašanju reševanja stanovanjske problematike, ki bo tudi ena osrednjih predvolilnih tem. Minister Simon Maljevac je med interpelacijo znova poudaril, da gre za največji zagon stanovanjske gradnje v zadnjih 20 letih, a kljub temu številni mladi ocenjujejo, da so ti dosežki nezadostni, načrti pa premalo ambiciozni. Z izvolitvijo so se zavezali k izvedbi določenih ukrepov na področju stanovanj, a jih do danes še niso uresničili, opozarjajo v sindikatu Mladi plus.