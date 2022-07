Minister Brežan na sestankih o oskrbi slovenske Istre z vodo

Minister Uroš Brežan si bo med potjo na pogovore v Brkinih ogledal sotočje potokov Suhorica in Padež. Pred dvema letoma je ministrstvo za okolje in prostor ocenilo, da bi bila ureditev akumulacijskega jezera na tem mestu najprimernejša rešitev težav za oskrbo Istre in Krasa s pitno vodo.

V Matavunu se bo sestal s predstavnikom civilne iniciative Ohranimo Brkine Mariom Benkočem in direktorjem Parka Škocjanske jame Stojanom Ščuko. Civilna iniciativa nasprotuje zajezitvi potokov. V parku se bojijo, da bi se zaradi tega zmanjšal pretok vode skozi jame.

Na Kozini se bo Brežan srečal z župani občin Komen, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Miren-Kostanjevica ter direktorjem Kraškega vodovoda. Več občinskih svetov v omenjenih krajih je sprejelo sklepe proti zajezitvi Suhorice in Padeža.