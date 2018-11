Minister Cerar na ameriški letalonosilki sredi Jadranskega morja

Zunanji minister Miro Cerar je z ameriškim začasnim odpravnikom poslov v Sloveniji Gautamom Rano v Jadranu obiskal ameriško letalonosilko Harry S. Truman. Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je delegacijo ministrstev za zunanje zadeve, obrambe, Slovenske vojske, svetovalce predsednika in premierja povabilo na prijateljsko srečanje na eni najmočnejših vojaških ladij daleč naokrog.

USS Harry S. Truman je ena od kar enajstih letalonosilk v mornarici ZDA. Dolga je 333 metrov in ima na krovu 75 letal, velika večina je lovskih bombnikov F18. V Sredozemlje pa so po postanku v Portsmouthu in Lizboni pripluli pred dnevi. Nedavno so namreč sodelovali na največji Natovi vojaški vaji po hladni vojni, Trizobi stik (Trident jucture) na morju v bližini Norveške. Po 30 letih je bilo to prvič, da je ameriška letalonosilka plula tako daleč na severu.

Na letalonosilki Truman FOTO: Miro Majcen

Jutri bomo na spletni strani in v oddaji 24UR objavili tudi ekskluzivno reportažo z obiska slovenske delegacije na krovu CVN 75 USS Harry S. Truman.

Mira Cerarja in Gautama Rano, ki je po odhoduBrenta Hartleyja, pred prihodom nove predvidene veleposlanice, prvi človek ameriškega veleposlaništva, je najprej sprejel kontra admiral Eugene H. "Gene" Black, poveljnik udarne osme skupine 6. ameriške flote. Ameriški mornarji so bili zanimivo navdušeni nad dejstvom, da je bil Miro Cerar eden od osmih piscev slovenske ustave, ta pa se je Američanom zahvalil za trud pri skupnem zagotavljanju varnosti v regiji in svetu. Na obisk je bil sicer povabljen tudi minister za obrambo Karl Erjavec, a je zaradi bolezni ostal doma. Minister za zunanje zadeve je bil navdušen nad zmogljivostmi letalonosilke in je dejal, da je že ob nastopu funkcije zatrjeval, da bo slovenska zunanja politika bolj uravnotežena.

Na letalonosilki Truman FOTO: Miro Majcen

"Želeli smo izraziti prijateljstvo in solidarnost med ZDA in Slovenijo in želeli smo pokazati prijateljem zmogljivosti te izjemne ladje,"je dejal Gautama Rana z veleposlaništva in hkrati poudaril, da so bili odnosi med ZDA in Slovenijo od osamosvojitve zgodovinsko vedno dobri. Res pa ni bilo veliko obiskov na najvišji ravni. "Se je pa že nekdanja ministrica za obrambo Andreja Katič aprila sestala z našim obrambnim ministrom Jamesom Mattisom, čakamo pa na bilateralni sestanek z sekretarjem Mikom Pompeom. Želimo vzdrževati odnose na najvišji ravni in tudi ta visoka delegacija je odsev tega." Obisk Cerarja v Washingtonu je načrtovan za naslednji mesec, Slovenija in ZDA pa se na ravni zunanjih ministrov dvostransko nista sestali že osem let.

Na letalonosilki Truman FOTO: Miro Majcen

Na drugi strani pa se je Ruska federacija s Putinom in Lavrovom precej bolj redno sestajala s Slovenijo. Ali odnos Slovenije z Rusijo moti Američane? "Nikakor, Slovenija je jasno povedala, da je odločena biti del zahodnega sveta. Je članica Nata in Evropske unije. Seveda bo Slovenija imela odnose z Rusijo. Rusija je globalna sila in z njimi imate ekonomske in politične odnose. A zelo jasno ste pokazali svojo odločitev, da ste del Zahoda,"odgovarja Rana.

Na letalonosilki Truman FOTO: Miro Majcen

Kapitan Nick Dienna, ki je bil nekoč pilot letala F14, inštruktor letenja v akademiji TOP GUN in še danes aktivni letalec, je slovenski delegaciji razkazal ladjo, od komandnega stolpa, navigacijske in krmilne sobe, hangarja, pa vse do ploščadi med vzleti in pristanki: "Živimo v 300-metrski škatli in včasih zna biti življenje precej naporno," je povedal Dienna. Ob zaključku obiska pa se je kontra admiral Black še zahvalil Slovencem na ladji za prizadevanja pri ohranjanju spomina na padle posadke bombnikov B17 med drugo svetovno vojno. "Da ne boste mislili, da tega ne opazimo, ali da gre mimo nas. Zelo smo hvaležni."