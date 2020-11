Minister Cigler Kralj sprejet v bolnišnico, na delo se vrača predvidoma v 14 dneh

"Ministrovo zdravstveno stanje je stabilno in ni povezano s covidom-19," so navedli na ministrstvu. Zagotovili so, da je Cigler Kralj vseskozi v stikih s sodelavci, po ocenah zdravnikov pa se bo lahko predvidoma v 10 do 14 dneh vrnil na delo.

Cigler Kralj in resor, ki ga vodi, sta med bolj obremenjenimi v času krize zaradi covida-19, tako zaradi ukrepanja za blaženje posledic krize na trg dela kot zaradi upravljanja z epidemijo v domovih za starejše občane.