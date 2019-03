Minister Erjavec srečal Angelino Jolie

Obrambni minister Karl Erjavec se je na sedežu Združenih narodov v New Yorku udeležil ministrskega zasedanja o mirovnih operacijah ZN na temo uniformiranih zmogljivosti. Tam se je med drugim srečal z generalnim sekretarjem organizacije Antoniom Guterresom, imel pa je priložnost spoznati tudi posebno odposlanko ZN in igralko Angelino Jolie.

Obrambni minister Karl Erjavec je poudaril, da Slovenija podpira iniciativo generalnega sekretarja ZN A4P (Akcija za mir) in napore, da bi mirovne operacije postale še bolj verodostojen, uspešen in učinkovit mehanizem za vzpostavljanje miru v svetu. Predstavil je tudi dosežke Slovenije na področju sodelovanja žensk v obrambnem sistemu in v mirovnih operacijah. O vlogi žensk je na sedežu Združenih narodov v New Yorku spregovorila Angelina Jolie, igralska zvezdnica svetovnega kova, ki je leta 2012 postala posebna odposlanka Združenih narodov.

V uvodnem nagovoru je povedala, da je to tretja mirovna konferenca, ki se je je udeležila, a prva na domačih tleh. Povedala je, da je patriotka, a hkrati svojo državo vidi kot del mednarodne skupnosti. Poudarila je, da so bili Združeni narodi vzpostavljeni z namenom mirnega reševanja konfliktov in razlik, v kar strastno verjame tudi sama. "Vemo, da čeprav smo lahko in moramo biti ponosni na to, kdo smo kot posamezniki, smo del globalnega sveta. In vemo, da se moramo združiti v obrambi nečesa, kar je večje od nas samih," je zaključila. Pri svojem delu se Joliejeva sicer osredotoča predvsem na begunsko problematiko in s svojim delom poskuša pripomoči k iskanju rešitev za ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svoj dom. Erjavec je predstavil dosežke Slovenije na področju sodelovanja žensk v obrambnem sistemu in v mirovnih operacijah. Glede na odstotek žensk v vojski je Slovenija sicer med vodilnimi državami sveta s 16,5 odstotka žensk v vojski, osmimi odstotki na podčastniških in 13 odstotki žensk na častniških dolžnostih.

Karl Erjavec, Angelina Jolie in veleposlanica RS pri Združenih narodih Darja Bavdaž Kuret. FOTO: Osebni arhiv Karla Erjavca