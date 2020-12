Minister Gantar odstopil

Premier Janez Janša je predsednika DZ Igorja Zorčiča obvestil o odstopu Tomaža Gantarja z mesta ministra za zdravje. Prosil ga je, da se DZ čim prej seznani z odstopom, in ga obvestil, da bo začasno funkcijo ministra za zdravje opravljal sam. Gantar se je v odstopni izjavi Janši zahvalil za zaupanje in ocenil, da so skupaj opravili pomembno delo.

"Svoje delo sem ves čas skušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo," je v odstopni izjavi, ki nosi današnji datum, zapisal Gantar. Janši se je ob tem zahvalil za zaupanje in povabilo v vlado in mu zaželel uspešno delo in nadaljnje obvladovanje epidemije.

Namigovanja o Gantarjevem odstopu so se pojavila ob njegovem pozivu po zaustavitvi gospodarstva za 14 dni, ko ni naletel na odobravanje. Takrat je dejal: "Če bom ocenil, da imam popolnoma zavezane roke, bom razmišljal tudi o odstopu".