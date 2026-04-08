Dobitniki odličij na zimskih OI bodo prejeli tudi denarne nagrade

Na skakalnici v Predazzu je Nika Prevc prišla do treh medalj vseh barv, dve zlati je osvojil njen brat Domen Prevc, na mešani ekipni tekmi sta bila zlata Anže Lanišek in Nika Vodan.

"Štiri leta sem imel privilegij, da sem bil na čelu ministrstva, ki pokriva tudi šport in to je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Kar velikokrat sem imel ob uspehih možnost slišati Zdravljico. Danes vam bom dal tudi odločbe o denarnih nagradah za uspehe v Italiji in jutri boste lahko šli že zapravljati ... Vaši uspehi so plod dolgoletnega dela in odrekanj," je na med drugim dejal dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Na sprejemu so bili med drugimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac s sodelavci, državni sekretar Dejan Židan in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

"Danes slavimo šport in najvišje možne uspehe. Februarja je bilo na OI 92 držav, 3000 športnic in športnikov, videli smo izjemna tekmovanja na sedmih prizoriščih in prav tako izjemne zgodbe, ki jih lahko piše le šport. Slovenije je bila med najboljšo trojico po številu medalj na prebivalca. Štirikrat smo se veselili medalj ... Posebej pomembno pa je bilo tudi, kako ste se družili in sodelovali, čeprav so smučarski skoki videti kot zelo individualni šport, pa brez ekipnega dela ni uspehov," je dejal Bobinac.