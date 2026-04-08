Slovenija

Dobitniki odličij na zimskih OI bodo prejeli tudi denarne nagrade

Ljubljana, 08. 04. 2026 16.32 pred 20 dnevi 3 min branja 10

Avtor:
K.H. STA
Minister Han sprejel dobitnike odličij na zimskih OI v Italiji

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v ljubljanski vili Podrožnik sprejel štiri dobitnike medalj na olimpijskih igrah, ki so bile februarja v Italiji. Četverica smučarskih skakalcev, ki je osvojila medalje, je dobila tudi denarne nagrade.

Na skakalnici v Predazzu je Nika Prevc prišla do treh medalj vseh barv, dve zlati je osvojil njen brat Domen Prevc, na mešani ekipni tekmi sta bila zlata Anže Lanišek in Nika Vodan.

"Štiri leta sem imel privilegij, da sem bil na čelu ministrstva, ki pokriva tudi šport in to je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Kar velikokrat sem imel ob uspehih možnost slišati Zdravljico. Danes vam bom dal tudi odločbe o denarnih nagradah za uspehe v Italiji in jutri boste lahko šli že zapravljati ... Vaši uspehi so plod dolgoletnega dela in odrekanj," je na med drugim dejal dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Na sprejemu so bili med drugimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac s sodelavci, državni sekretar Dejan Židan in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

"Danes slavimo šport in najvišje možne uspehe. Februarja je bilo na OI 92 držav, 3000 športnic in športnikov, videli smo izjemna tekmovanja na sedmih prizoriščih in prav tako izjemne zgodbe, ki jih lahko piše le šport. Slovenije je bila med najboljšo trojico po številu medalj na prebivalca. Štirikrat smo se veselili medalj ... Posebej pomembno pa je bilo tudi, kako ste se družili in sodelovali, čeprav so smučarski skoki videti kot zelo individualni šport, pa brez ekipnega dela ni uspehov," je dejal Bobinac.

Zahvalil se je vsem, ki so in še sodelujejo z olimpijci na njihovih športnih poteh. Pa tudi navijačem, "saj je šport tisto, kar slovenski narod združuje". Obenem je spomnil na naslednje zimske OI čez štiri leta v Franciji, "ki bodo zagotovo tudi slovenske".

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tudi finančno nagrajuje dobitnike medalje po pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. Denarne nagrade podeljuje tudi OKS, četverica skakalcev pa je prejela tudi spominske kovance, ki so bili izdani ob dnevu slovenskega športa. Dobitniki olimpijskih medalj, ki še niso prejeli Bloudkovih nagrad, pa avtomatično dobijo tudi najvišje državno priznanje za šport; te nista dobila še Domen in Nika Prevc in jima bo izročena na slovesnosti februarja prihodnje leto.

Po tej ureditvi je največjo nagrado za uspehe na igrah Milano-Cortina prejela smučarska skakalka Nika Prevc. Za zlato v ekipni tekmi ter srebrom in bronom v posamični konkurenci bo prejela skupaj 166.750 evrov bruto, od tega 124.250 od MGTŠ in 42.500 od OKS.

Njen uspeh bo prinesel drugo najvišjo nagrado trenerju Juriju Tepešu, ki je sodeloval pri vseh medaljah svoje varovanke, tudi pri ekipni, kjer je ekipo vodil skupaj s trenerjem moške reprezentance Robertom Hrgoto. To nagrado si bosta zato razdelila. Skupaj bo tako Tepeš prejel 140.500 evrov bruto. Njegov trenerski kolega Hrgota bo za ekipno medaljo in posamično medaljo Domna Prevca prejel 102.500 evrov.

Domnu Prevcu z dvema osvojenima zlatima medaljama (eni v posamični in eni v ekipni konkurenci) pripada nagrada 126.250 evrov, Anžetu Lanišku in Niki Vodan pa po 51.250 za osvojeno ekipno zlato.

09. 04. 2026 08.04
Bravo! Zaslužili so si! Čestitke vsem.
DJ-Pero
08. 04. 2026 21.42
Edino pravilno... Čestitke!
odpisani zasedli vlado
08. 04. 2026 21.19
Ne vem kaj koristijo kateremu državljanu te zmage in medalje razen,da se za njih porablja državni davkoplačevalski denar za neke nesmiselne nagrade.Folk je pač naiven in takšen bo ostal.
Zdenko Krajnc
08. 04. 2026 21.15
Ko govorimo o uspehih vrhunskih športnikov, pogosto slišimo o ponosu države, enotnosti naroda in simbolnem pomenu zmage. Redkeje pa se vprašamo nekaj zelo preprostega: kdo to dejansko plača – in koliko časa? Začnimo pri osnovi. V Sloveniji ima “navaden človek” z minimalno plačo približno 900 € neto prihodka mesečno. Toda to ni celotna zgodba. Če upoštevamo še prispevke, dohodnino in davke, ki jih plača ob vsakem nakupu (DDV), pridemo do ključnega dejstva. Pri minimalni plači, več kot pol vrednosti dela konča pri državi (direktno + posredno). V številkah to pomeni približno 6.000 € davkov na leto na osebo (zaokrožena realna ocena). Država za osvojeno zlato medaljo na olimpijskih igrah športniku izplača približno 50.000€ nagrade (To je enkratno izplačilo, ne vključuje kasnejših rent ali dodatnih ugodnosti.) Preprost izračun, zdaj povežimo obe številki: Letni davki enega minimalno plačanega državljana: ~6.000 €, Nagrada za zlato medaljo: ~50.000 € To pomeni, da en državljan z minimalno plačo približno 8 let vplačuje davke, da se zbere znesek za eno zlato olimpijsko nagrado Ali drugače 8 let njegovega dela (davčnega dela) = 1 nagrada Seveda v praksi ta denar ne prihaja od ene osebe, ampak od vseh davkoplačevalcev skupaj. A račun jasno pokaže razmerje. Ta primer odpira zanimivo vprašanje: Je takšna nagrada upravičena? Koliko vrednosti družbi dejansko prinese vrhunski šport? In ali bi moral “navaden človek” sploh razmišljati o tem na tak način? Po eni strani športniki predstavljajo državo, dvigujejo prepoznavnost in navdihujejo ljudi. Po drugi strani pa sistem temelji na množici posameznikov, katerih prispevki se zdijo majhni – dokler jih ne seštejemo. Zlata medalja ni samo rezultat talenta, treninga in discipline. Je tudi rezultat sistema, ki ga financirajo vsi. In ko naslednjič gledamo zmagovalni oder, si lahko predstavljamo še nekaj, za tem trenutkom stoji tudi približno 8 let davkov enega povprečnega državljana z minimalno plačo To pa da zmagi še eno, precej bolj konkretno dimenzijo.
Ne hodimnavolitve
08. 04. 2026 21.09
Bravo!!!!
InaB
08. 04. 2026 18.39
Bravo
Kobansko
08. 04. 2026 17.43
Pri takih nagradah ne preseneča, da ima Lanišek strgane hlače na protokolarni prireditvi. Vodjo protokola je potrebno odpustiti.
bazilika555
08. 04. 2026 19.18
ha, ha...
Veščec
08. 04. 2026 19.19
ne utrujaj.a celo sezono si tiščou pesti,d si imeu vse členke plave,pa to
kleos
08. 04. 2026 17.27
To je drobiš, proti temu kar dobiko v drugih državah, samo navadni državljani bi morali isto plačevati, pa 1x manj zaslužli
