Minister Han v Kočevju: Mi smo pripravljeni pomagati

Po hudi nesreči v kočevskem Melaminu, v kateri je umrlo sedem oseb, je prostore največjega zaposlovalca v Kočevju obiskal novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han . Delovni obisk je začel ob 8.30 uri, v okviru obiska pa se je srečal z županom Vladimirjem Prebiličem , s katerim se je pogovarjal o posledicah nesreče v podjetju za lokalno prebivalstvo in o gospodarskih izzivih občine. Srečanju je sledil obisk Melamina, kjer se je seznanil s posledicami nesreče in se z vodstvom podjetja pogovoril o načrtih sanacije podjetja po nesreči.

Minister han je skupaj z direktorjem podjetja Srečkom Štefaničem stopil pred novinarje. Štefanič je dejal, da je zelo zadovoljen z obiskom ministra, saj je vlada pokazala veliko pripravljenost pomagati podjetju in lokalni skupnosti. Kot je dejal, se resno dogovarjajo za selitev dela tovarne na drugo lokacijo, in sicer na območje na meji med občinama Kočevje in Ribnica, a točne lokacije ni razkril, saj je še stvar dogovora. Prav tako so v polnem teku sanacijska dela in načrti za obnovo. Štefanič je poudaril, da bodo obstoječo tovarno obnavljali, na drugi lokaciji pa bi bi bil le proizvodnje PAS smol za papirno industrijo.

Štefanič je dejal, da je trenutno 130 do 140 delavcev na sami lokaciji, 17 jih je na čakanju, ostali koristijo dopuste. Kmalu naj bi začela delovati kotlovnica, v ponedeljek pa še tisti del proizvodnje, ki se nanaša na obutveno industrijo. To je sicer zelo majhen del, a vseeno kaže prve pozitivne premike.

Minister Han je v izjavi dejal, da je naloga ministra, da že takoj na začetku funkcije začne delati tudi tisto, kar ni najlažje. Kot je poudaril, bodo vse zadeve, ki jih je predhodna vlada že nastavila v Kočevju in Melaminu, nadaljevali, bodo pa mogoče lahko dali v ospredje še en vidik - okoljsko vrednost. "Ključno je, da se župani oziroma lokalna skupnost s podjetjem dogovorijo, na kateri lokaciji bi lahko del proizvodnje nadaljevali. To je stvar učinkovitega dogovora," je poudaril minister in izrazil upanje, da si vsi skupaj želimo v teh krajih ohraniti kvalitetna delovna mesta in imeti okolje, ki je sprejemljivo in dobro za življenje v teh krajih. "Ko bodo skupaj določili možnost o novi lokaciji, bomo seveda na ministrstvu poskrbeli, da se zadeve pohitrijo, da bomo prišli do prostorskega načrta čim prej. Kar pa se tiče vseh finančnih vložkov, bomo v skladu s pravili igre, zadeve reševali kar se da hitro." Han še dodaja: "Mi smo pripravljeni pomagati Kočevju in Melaminu. Upam, da, ko bomo čez nekaj let odpirali nove prostore, da bo to neka pozitivna zgodba in bo sijalo sonce."

Po izjavi bo minister obiskal še lesno-predelovalno podjetje Snežnik v Kočevski Reki, kjer se bo seznanil z delovanjem podjetja in njegovimi razvojnimi izzivi.