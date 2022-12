Minister: Interesne skupine v zdravstvu nalašč ustvarjajo izredne razmere

Zaradi kroženja respiratornih obolenj in pomanjkanja osebnih zdravnikov so urgence v zadnjih dneh na robu kolapsa. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pravi, da so pacienti, ki po več ur čakajo na obravnavo, žrtve interesnih skupin v zdravstvu, ki nalašč ustvarjajo izredne razmere.

Ob pomanjkanju osebnih zdravnikov in kroženju respiratornih obolenj na več urgencah po Sloveniji te dni poročajo o velikem navalu in preobremenjenosti. Na Golniku decembra obravnavajo za 50 odstotkov več bolnikov kot v tednih pred tem, v Ljubljani, Kranju in Mariboru pa pacienti zaradi prezasedenih postelj na urgencah preživijo več ur. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v Odmevih na TV Slovenija ocenil, da interesne skupine v zdravstvu nalašč ustvarjajo izredne razmere, saj je tako najlažje kritizirati in delovati. Dodal je, da v času covida-19 veliko število ljudi ni bilo zdravljenih, zdaj pa se ta bumerang vrača. "Bolj ko napovedujemo reformo zdravstvenega sistema, bolj se oglašajo levi in desni, interesne skupine in zlorabljajo ljudi, da bi izvajajo pritiske, da bi vse ostalo tako, kot je," je dejal minister v oddaji. icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo Omenil je, da se ministrstvo že mesece ukvarja z reformo urgentnih centrov. Pacientom se je opravičil za trenutne razmere, čeprav za te, kot je poudaril, sam ni kriv. Spomnil je tudi na podpisan sporazum med ZD Ljubljana in UKC Ljubljana. Kot je dodal, je pozval svet zavoda, naj skliče izredno sejo in od UKC zahteva odgovore, zakaj ni okrepitev. Ministrstvo prav tako razmišlja, da bi v urgentnih centrih UKC Maribor in Ljubljana izvedli sistemski nadzor.