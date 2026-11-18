Kljub predvidenemu primanjkljaju zdravstvene blagajne v višini približno 136 milijonov evrov zdravstveni minister zagotavlja, da izrednega zvišanja obveznega zdravstvenega prispevka ne bo. Prepričan je, da lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) manjkajoča sredstva poišče znotraj sistema, saj gre za približno tri odstotke zbranega denarja. Napoveduje tudi spremembe na področju bolniških odsotnosti, vendar zagotavlja, da krčenja pravic ne bo. Nasprotuje tudi možnosti, da bi višino obveznega zdravstvenega prispevka določali glede na dohodke posameznika.

Razprava o financiranju zdravstvene blagajne se zaostruje. Po tem, ko so v javnost prišli podatki o predvidenem primanjkljaju ZZZS in možnostih za njegovo pokritje, je zdravstveni minister zagotovil, da državljani zaradi tega ne bodo plačevali višjega obveznega zdravstvenega prispevka.

"Ne bom dovolil nobenega izrednega zvišanja obveznega zdravstvenega prispevka, ker za to ni nobene potrebe," je poudaril v pogovoru.

Po njegovih besedah mora ZZZS, ki zbira in upravlja sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja, poskrbeti za racionalno porabo denarja. Ministrstvo za zdravje ima pri tem vlogo zakonodajalca in regulatorja, zavod pa je odgovoren za upravljanje sredstev, je pojasnil.

Po ministrovih navedbah se v zdravstveni blagajni letno zbere približno 5,8 milijarde evrov. Predvideni primanjkljaj v višini okoli 135 milijonov evrov po njegovi oceni predstavlja približno tri odstotke tega zneska. Prepričan je, da bi moral zavod manjkajoča sredstva poiskati znotraj obstoječega sistema, brez dodatnega finančnega bremena za zavarovance.

"V tem trenutku mislim, da lahko kot odgovorni upravljalec tega denarja te tri odstotke poiščejo v notranjih rezervah," je dejal.

Minister je poudaril, da se je odzval zato, ker so informacije o morebitnem zvišanju prispevka po objavi delovnega gradiva povzročile zaskrbljenost. "Ljudi se straši in jaz kot minister sem odgovoren za to, da ljudi pomirim," je dejal.

Med ministrstvom in vodstvom ZZZS obstajajo tudi različni pogledi na vzroke finančnih težav. Predsednica skupščine zavoda Martina Vuk je opozorila, da sta vlada in parlament zdravstveni blagajni za letošnje leto odvzela približno 100 milijonov evrov, predlog proračuna za leto 2027 pa naj bi predvideval še dodatno zmanjšanje sredstev. Minister takšno razlago zavrača in odgovornost za primanjkljaj pripisuje predvsem preteklim odločitvam. Po njegovih besedah pred ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja takšnih proračunskih transferjev v zdravstveno blagajno ni bilo. Kot dejavnike, ki so prispevali k finančnim težavam, je navedel ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, povišanje plač v javnem sektorju, dvig minimalne plače in zimski regres. Po njegovi oceni pri teh ukrepih niso ustrezno predvideli njihovih finančnih posledic za zdravstveno blagajno.

Ob tem zagotavlja, da ministrstvo in ZZZS skupaj iščeta rešitve. Nekatere zakonske spremembe naj bi bile pripravljene še pred koncem leta.