Minister: Janković me je opozoril, naj ZD Ljubljana in direktorico pustim čisto na miru

Ob tem je poudaril, da so zdravstveni domovi v letošnjem letu do septembra skupaj ustvarili presežek v vrednosti 9,5 milijona evrov. Med tem so v ZD Ljubljana v tem obdobju ustvarili 82.000 evrov izgube. V letu pred tem so ustvarili 646.000 evrov dobička, leta 2020 skoraj 200.000 evrov dobička, leta 2019 skoraj 600.000 evrov dobička, leta 2018 pa skoraj milijon evrov izgube, je dodal.

"Ko bo nadzor zaključen in ko bomo videli, kaj se dogaja, bomo seveda ukrepali," je na novinarski konferenci napovedal minister Danijel Bešič Loredan . Z nadzorom ZD Ljubljana želijo po njegovih besedah ugotoviti, kaj se dogaja v upravljanju in vodenju zdravstvenega doma ter kje so slabosti.

Po njegovih besedah je bilo ob tem na območju ZD Ljubljana v letu 2018 19.284 oseb brez izbranega osebnega zdravnika, v letu 2022 pa že 31.341. V nadzoru bo urad zanimala tudi vloga koncesionarjev in zakaj veliko zdravnikov v Ljubljani iz javnega zdravstvenega doma odhaja h koncesionarjem. Pojasnil je, da bodo rezultate skušali pridobiti po 15. januarju.

Antonija Poplas Susič je mesto direktorice ZD Ljubljana prevzela leta 2021, ob imenovanju in kasneje pa so predstojniška mesta zapustili vsi zdravniki, razen vodje Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP), je poudaril Bešič Loredan. "V prvih mesecih vodenja so delovno mesto zapustili tudi vsi zaposleni za investicijsko vzdrževanje, praktično vsi informatiki, vodja kadrovske službe ter nekaj sodelavk in še nekaj drugega kadra," je dejal. Dodal je, da je veliko odpovedi prišlo tudi iz vrst srednjih in diplomiranih medicinskih sester, v zadnjih dveh letih pa je ZD Ljubljana zapustilo 33 družinskih zdravnikov.

Direktorica Poplas Susič je tudi lastnica Zdravstvenega zavoda Multimedicus, ob tem ima dve koncesiji Mestne občine Ljubljana, laboratorij in informatiko pa najema po ugodni ceni od ZD Ljubljana, je dejal minister. Dodal je, da je direktorica 20-odstotno zaposlena v lastnem zavodu, tam opravlja zdravniško delo, v ZD Ljubljana pa zdravniškega dela ne opravlja.

Spomnil je tudi na dogovor o načinu zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana, z županom Zoranom Jankovićem pa se bo spet sestal okoli 15. januarja, ko bosta ugotovila, kaj je bilo realizirano in kaj še ne. "Čeprav me je ljubljanski župan prijazno opozoril, naj ZD Ljubljana in direktorico pustim čisto na miru, gremo v akcijo in bomo s komunikacijo prišli do rešitve," je prepričan Bešič Loredan. Zagotovil je, da je ministrstvo naredilo, kar lahko naredi, več pristojnosti pa nimajo, saj so ustanovitelji zdravstvenih domov občine. Več rešitev naj bi ponudila napovedana sistemska reforma zdravstvenega sistema, ki naj bi v veljavo stopila 1. januarja 2024.