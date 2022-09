'Minister je z ovadbo vodstva celjske bolnišnice izpolnil zakonsko dolžnost'

Kaj pa lahko omenjena kazenska ovadba prinese? "Odgovornosti sta tu najmanj dve, če pustim ob strani politično. Ena je kazenska, druga je civilna," pravi Sluga. Ob tem pa opozarja na pravilno pravno kvalifikacijo. Kot pravi, ne gre za povzročitev smrti iz malomarnosti, ampak za nevestno zdravljenje, ki je vodilo do smrti osebe. "To je drugo kaznivo dejanje, kjer je zagrožena kazen tudi večja, ker je to storil zdravnik," je opozoril. Kazen je od enega do osmih let zapora. "Govoriti, da gre za objektivno odgovornost in da zato vlagaš kazensko ovadbo, je pravni absurd," je pojasnil.

Glede na to, da naj bi se v celjski bolnišnici že pojavili policisti in kriminalisti, Sluga sicer dodaja, da bo predkazenski postopek stekel tudi brez te ovadbe.