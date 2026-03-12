Naslovnica
Gospodarstvo

Minister Kumer: Država bo sprostila rezerve naftnih derivatov

Ljubljana, 12. 03. 2026 12.40

M.S.
M.S.
Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je spregovoril o trenutnih razmer na trgu z energijo v Sloveniji. V tem tednu zaradi velikega povpraševanja ponekod po državi poročajo o pomanjkanju pogonskih goriv. Po besedah Kumra je glavni problem trenutno logistika in ne pomanjkanje zalog. Da bi sprostili pritisk na določene bencinske servise in lažje uravnavali anomalije, bo država sprostila rezerve naftnih derivatov.

Kot je pojasnil Bojan Kumer, dogajanje na Bližnjem vzhodu in blokada Hormuške ožine, ključne poti za pretok nafte in zemeljskega plina, ustvarja pritisk na svetovne energetske trge. Posledice se že čutijo v Evropi, tudi Sloveniji. 

Po besedah Kumra v Sloveniji sicer kratkoročno ne zaznavamo resnih tveganj z oskrbo z energijo. Kot je poudaril, je naloga države, da tveganja pravočasno prepozna in tudi ukrepa, še preden bi se posledice prelevile v višje cene za potrošnike. Ocenil je sicer, da je Slovenija danes bolje pripravljena kot leta 2022, ko smo po ruski invaziji na Ukrajino občutili energetsko krizo. 

Glede nafte je dejal, da smo v celoti odvisni od uvoza, zaradi trenutnih razmer pa se je v zadnjih dneh povečalo povpraševanje po gorivih, predvsem na bencinskih servisih ob meji in na določenih lokacijah. Cene so pri nas namreč precej nižje kot v sosednjih državah, zato pri nas toči gorivo tudi obmejno prebivalstvo. 

Glavno tveganje je trenutno logistična oskrba, ponekod so namreč nastala ozka grla, je pojasnil Kumer. 

Kot smo poročali včeraj, so nas bralci opozorili, da se soočajo s težavami pri nakupu kurilnega olja. 

"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev.

Goriva občasno zmanjkuje tudi na določenih bencinskih servisih. 

Na Petrolu so pojasnili, da od prejšnjega tedna zanavajo povečano povpraševanje po gorivih, zato prilagajajo prodajne in dobavne aktivnosti, da bi zagotovili čim bolj enakomerno oskrbo trga."Ob povečanem odjemu lahko na posameznih lokacijah začasno pride do hitrejšega znižanja zalog, vendar je gorivo praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih," so pojasnili. 

Logistične kapacitete prevoza goriva od skladišč na prodajna mesta so popolnoma zasedene, priznavajo tudi na MOL-u. "Trenutno vse naše napore in prizadevanja usmerjamo v oskrbo bencinskih servisov, ki jih prioritetno oskrbujemo z dizelskim gorivom in bencinom. Oskrba bencinskih servisov je prioriteta, ker tudi vse intervencijske službe, ki skrbijo za nemoteno delovanje države, točijo gorivo na servisih. Kljub povečanim dobavam je na naših servisih zaradi ekstremno povečane prodaje v zadnjih dneh zaloga goriv še vedno na zelo nizki ravni," so sporočili.

progresivnidaveknastanovanja
12. 03. 2026 13.42
Prek leti grebatorji, za nekaj e delajo zmesnjavo po celi drzavi. Prepoved narodu za tankanje kant in kazni po 500e.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
12. 03. 2026 13.40
Se je dotični minister že naučil računat procente ali še zmeraj misli, da se stvari lahko pocenijo za 300%?
Odgovori
+1
1 0
pravica1
12. 03. 2026 13.36
Ma to je čist nepotrebno, brezveze ne vem kakšne zaloge delat, ker na koncu sistem vedno zmaga. :D
Odgovori
0 0
n0rc
12. 03. 2026 13.35
v Železn'kih po 4ih dneh bencin na postaji. Juhu
Odgovori
+3
3 0
Unionko
12. 03. 2026 13.34
Država se gre, bencinski turizem, čez štirinajst dni, bodo pa vse bencinske prazne! Banda pokvarjena!
Odgovori
+1
2 1
2mt8
12. 03. 2026 13.32
Upam, da bo Golobova garnitura dobila še en mandat. V svetovni vojaško gospodarski kataklizmi se bo dokončno prepoznala njihova nesposobnost.
Odgovori
+0
3 3
Bučman
12. 03. 2026 13.32
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in gospoda Kumerja in Švarc Pipan.
Odgovori
+2
3 1
pravica1
12. 03. 2026 13.38
Nič nam ne manjka, čist iskreno. Če bi vas poslušal, bi mislil, da je slovenija že 30 let pred propadom.
Odgovori
-1
0 1
EnBoRc
12. 03. 2026 13.32
panika brezveze sam da se biznisira 10% svetovne nafte gre iz tistga konca pa se ponovno dela panika kot za ruski plin pred leti
Odgovori
+2
3 1
Alfi22
12. 03. 2026 13.26
Daj nehajte, zgornja savinjska dolina nima kurilnega olja od četrtka (en teden), prav tako manjka na večini črpalk diesel. Ne da ga zmanjkuje, en teden ga že niso pripeljali...
Odgovori
+7
9 2
Samo navijač
12. 03. 2026 13.22
Ne delajte prehitro zakljuckov. Čez tri ali pa šest mesecev se bomo pogovarjali o lakoti !!
Odgovori
+6
8 2
Trump
12. 03. 2026 13.21
Namen je ustvariti paniko. Ko je narod v strahu ga imaš v šahu. Razmišljajte z glavo.
Odgovori
+3
6 3
peT99
12. 03. 2026 13.21
Goriva ne zmanjkuje samo zaradi tujcev, kako lažete - po celi državi. Zakaj je vprašanje ? Kdo to "špara", oziroma ali sploh "šparajo" ali dejansko zalog sploh nimamo... ?
Odgovori
+6
6 0
peT99
12. 03. 2026 13.21
mimogrede Petrol ni zasebnik... to je firma v solastniđštvu države... torej bi država morala imeti vse odgovore...
Odgovori
+7
7 0
Alfi22
12. 03. 2026 13.32
To je tudi zame največji problem, namesto da bi državna firma pospešila dobavo na črpalke so praktično ustavili dobave in čakajo na dodatne dvige. Katastrofa
Odgovori
+2
2 0
Alfi22
12. 03. 2026 13.32
Točno tako, državna firma, taktizira in čaka na dvige, namesto da bi pospešili dobave. Katastrofa
Odgovori
+2
2 0
Unionko
12. 03. 2026 13.21
Gibanje svobod, ima na svoji spletni strani, kontaktno številko samo za okras, ni najmanjše možnosti, čeprav kličem, da bi se kdo oglasil! Zato, ne bom volil, lenuhov in prevarantov, volil bom tistega, ki se bo jasno in glasno, izrekel, za ponovno uvedbo, obvezno vojaško naborništvo!
Odgovori
+1
5 4
Sly1
12. 03. 2026 13.17
Jaoo kaj bluzi
Odgovori
-2
2 4
KompletLepinja
12. 03. 2026 13.16
V takšnem stanju bi najprej morali tujcem PREPOVEDAT tankat na obmejnih črpalkah .. ne pa da včeraj gkedam 24ur, pa se vsem avstrijcem smeji, kako poceni tankajo. Ko bo nam zmankalo zaloge, pa oni ne bodo dovolili nam tankat, pa magari po 3e za liter, zapomnite si. Vsaka država poskrbi vedno za svoje, samo slovenija ne. Drugo je na AC, kjer je tranzit .. ob meji bi pa trebalo ukinit tankanje tujcem. Ampak ne, našim politikom, ki jih drugi vozijo na naš račun se jim j ...
Odgovori
+5
7 2
Sickomania
12. 03. 2026 13.30
Kdor prvi pride prvi melje , petrola ne zanima iz kod je kdo , samo da ima eure v žepu.
Odgovori
+0
1 1
Sl0venc
12. 03. 2026 13.31
Saj tudi mi gremo tankat na hrvaške bencinske postaje.
Odgovori
+0
1 1
KompletLepinja
12. 03. 2026 13.36
Ja greš, ampak ko bo na hrvaškem zaloga zelo mala, bodo ziher prepovedali slovencem tankat. Niso verjetno takšni idi.oti kot mi, da bodo zadnje državne zaloge (103 dni) dovolili, da jih tujci pokupijo. Kaj pa privatniki s kombiji, ki dostavljajo blago in pošta, ki ti dostavlja krš iz temuta?? Ne bluzi prosim, pa se zresni.
Odgovori
+1
1 0
Sly1
12. 03. 2026 13.14
A je Kumer zaspal, a še dobiva navodila kaj rečt
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
12. 03. 2026 13.09
Avstrijci so ponoreli, pripravite vse kamione za razvoz goriva, prav tako Italijani...To bo biznisa uf, de ne boste jamral slučajn na Petrolu, da bo zguba... A je Sovdatova na financah kej besna k je poseg v ceno? A jo kaj skrbi profit Petrola, a?
Odgovori
-1
2 3
Deathstar
12. 03. 2026 13.07
Najprej prepovedat točenje goriva v 1000 literske ne A-testirane cisterne..... Kmet pride in stanka pol zaloge nafte na kakšni odročni črpalki, ti se pa j_bi ker ne moreš na šiht.....
Odgovori
+5
5 0
n0rc
12. 03. 2026 13.36
Kdo ti je kriv. Še ti natanki 1 kubik pa ga spi na njemu da ti ga kdo ne ukrade.
Odgovori
0 0
Quatroporte
12. 03. 2026 13.05
Bodo zrihtal.malo provizije ,kaksen aneks za prijatla od prijatla,marzo mal dol za firme k so pripravljene investirat v sponzorstvo stranke, malo procentov meni ,tebi ,pod mizo,za mizo s spageti,pa bo.
Odgovori
-1
1 2
ŠeVednoPlešem
12. 03. 2026 13.02
Petrol je pod vsako kritiko, to so pa res mešetarji, da jim ni para, Mol brez težav, Shell brez težav, Logo brez težav, Petrol pa ima zapečatene ročke že od nedelje ???
Odgovori
+7
8 1
