Minister Kumer: Država bo sprostila rezerve naftnih derivatov

Kot je pojasnil Bojan Kumer, dogajanje na Bližnjem vzhodu in blokada Hormuške ožine, ključne poti za pretok nafte in zemeljskega plina, ustvarja pritisk na svetovne energetske trge. Posledice se že čutijo v Evropi, tudi Sloveniji.

Po besedah Kumra v Sloveniji sicer kratkoročno ne zaznavamo resnih tveganj z oskrbo z energijo. Kot je poudaril, je naloga države, da tveganja pravočasno prepozna in tudi ukrepa, še preden bi se posledice prelevile v višje cene za potrošnike. Ocenil je sicer, da je Slovenija danes bolje pripravljena kot leta 2022, ko smo po ruski invaziji na Ukrajino občutili energetsko krizo.

Glede nafte je dejal, da smo v celoti odvisni od uvoza, zaradi trenutnih razmer pa se je v zadnjih dneh povečalo povpraševanje po gorivih, predvsem na bencinskih servisih ob meji in na določenih lokacijah. Cene so pri nas namreč precej nižje kot v sosednjih državah, zato pri nas toči gorivo tudi obmejno prebivalstvo.

Glavno tveganje je trenutno logistična oskrba, ponekod so namreč nastala ozka grla, je pojasnil Kumer.

Kot smo poročali včeraj, so nas bralci opozorili, da se soočajo s težavami pri nakupu kurilnega olja.

"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev.