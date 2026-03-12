Minister Kumer: Država bo sprostila rezerve naftnih derivatov

Kot je pojasnil Bojan Kumer, dogajanje na Bližnjem vzhodu in blokada Hormuške ožine, ključne poti za pretok nafte in zemeljskega plina, ustvarja pritisk na svetovne energetske trge. Posledice se že čutijo v Evropi, tudi Sloveniji.
Po besedah Kumra v Sloveniji sicer kratkoročno ne zaznavamo resnih tveganj z oskrbo z energijo. Kot je poudaril, je naloga države, da tveganja pravočasno prepozna in tudi ukrepa, še preden bi se posledice prelevile v višje cene za potrošnike. Ocenil je sicer, da je Slovenija danes bolje pripravljena kot leta 2022, ko smo po ruski invaziji na Ukrajino občutili energetsko krizo.
Glede nafte je dejal, da smo v celoti odvisni od uvoza, zaradi trenutnih razmer pa se je v zadnjih dneh povečalo povpraševanje po gorivih, predvsem na bencinskih servisih ob meji in na določenih lokacijah. Cene so pri nas namreč precej nižje kot v sosednjih državah, zato pri nas toči gorivo tudi obmejno prebivalstvo.
Glavno tveganje je trenutno logistična oskrba, ponekod so namreč nastala ozka grla, je pojasnil Kumer.
Kot smo poročali včeraj, so nas bralci opozorili, da se soočajo s težavami pri nakupu kurilnega olja.
"V začetku tedna smo klicali našega dobavitelja, da bi preverili aktualne cene kurilnega olja, ko nas je podjetje obvestilo, da dostave za zdaj ne bo, saj da imajo zaradi ukrepov prednost bencinski servisi. Ob tem so nas opozorili, da tudi naročil trenutno ne sprejemajo več, da pa bodo postopoma kurilno olje zagotovili tistim, ki so že predhodno oddali naročilo," nam je povedal eden od bralcev.
Goriva občasno zmanjkuje tudi na določenih bencinskih servisih.
Na Petrolu so pojasnili, da od prejšnjega tedna zanavajo povečano povpraševanje po gorivih, zato prilagajajo prodajne in dobavne aktivnosti, da bi zagotovili čim bolj enakomerno oskrbo trga."Ob povečanem odjemu lahko na posameznih lokacijah začasno pride do hitrejšega znižanja zalog, vendar je gorivo praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih," so pojasnili.
Logistične kapacitete prevoza goriva od skladišč na prodajna mesta so popolnoma zasedene, priznavajo tudi na MOL-u. "Trenutno vse naše napore in prizadevanja usmerjamo v oskrbo bencinskih servisov, ki jih prioritetno oskrbujemo z dizelskim gorivom in bencinom. Oskrba bencinskih servisov je prioriteta, ker tudi vse intervencijske službe, ki skrbijo za nemoteno delovanje države, točijo gorivo na servisih. Kljub povečanim dobavam je na naših servisih zaradi ekstremno povečane prodaje v zadnjih dneh zaloga goriv še vedno na zelo nizki ravni," so sporočili.
