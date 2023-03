PRENOS V ŽIVO: 'Dogajanja v UKC kažejo na potencialno koruptivna dejanja'

"Gre za nedopustno dejanje. Očitno smo odprli Pandorino skrinjico izjemno potencialno težkega koruptivnega tveganja in dejanja. Odzivi ljudi na ministrstvu in drugih ljudi so številni. Oglašajo se tudi drugi s podatki," je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan dejal glede afere v UKC Ljubljana in odstopa nevrokirurga Romana Bošnjaka. Dodal je, da je njihov Urad na nadzor, kakovost in investicije 9. 3. v UKC Ljubljana poslal dopis, kjer so jih prosili, da jim v zvezi s problematiko pošljejo račun, zapisnik in ostalo dokumentacijo. Do danes jim dokumentacije iz UKC Ljubljana še niso posredovali. Pojasnil je tudi, da afera odpira možnosti, da ne gre za osamljen primer, a da je pred takšnimi zaključki potrebno narediti natančno analizo stanja.

"Jaz upam, da bodo pristojne institucije svoje delo opravile. Kar se tiče glede ministrstva za zdravje bomo takoj, ko bomo iz UKC Ljubljana prejeli potrebno dokumentacijo, ko bomo lahko verodostojno ocenili stanje , se bomo lotili dveh zadev. Eno je ugotoviti, v kakšni meri je nevrokirurg zlorabil pooblastila in v kolikšni meri je to njegovo dejanje nekaj, kar bi morali biti povsem nesprejemljivo. Drugi del pa je ugotoviti, v kolikšni meri, gre za sistemski problem, v katerem se ta modus operandi izvaja še v drugih ustanovah".

Ob tem je obljubil, da bodo na ministrstvu zadevi prišli do dna. "Moja zaveza je, da v kolikor obstajajo visoka koruptivna tveganja - in danes vidimo, da so - moramo temu priti do dna. Potencialno bomo naredili tudi predloge glede tega, kako naj se v bodoče opravljajo samoplačniške storitve v javnih zavodih," je zaključil.

Dalje je predstavil rezultate revizije sklenjenih poslov UKC Ljubljana z dobavitelji, v obdobju zadnjih štirih let. Ta je pokazala na več kritičnih neskladij, ki imajo "pomembne posledice na poslovanje ali ogled zavoda". "Eno ključnih sporočil revizije je, da gre za nespoštovanje zakonskih pravil, predvsem glede postopkov javnega naročanja," je pojasnil. Neskladnosti so tako opazili pri oddaji naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja, potrjevanje končnih poročil za posamezna javna naročila ter oddaji javnih naročil v zakonskem roku.

Minister je glede očitkov zaradi pogodb s svetovalci, ki po skupni vrednost presegajo milijon evrov povedal, da so v letu 2022, oziroma od nastopa na funkcijo 1. 6. do današnjega dne izplačali dobrih 170.00 evrov. "In v ta znesek so všteti vsi davki in prejemki," je pojasnil minister. Na ministrstvu so nato naredili primerjavo s porabo predhodnikov Loredana Bešiča. Njegov predhodnik Janez Poklukar je tako sklenil 172 različnih pogodb, v vrednosti dobrih milijon in dvesto tisoč evrov, Tomaž Gantar je v devetih mesecih sklenil 157 različnih pogodb, v vrednosti dobrih milijon in štiristo tisoč evrov. Aleš Šabeder je sklenil 172 pogodb, v vrednosti milijon in sto petdeset tisoč evrov. Samo Fakin pa je sklenil 174 pogodb, v vrednosti 980.000 evrov. "Če pogledamo zneske, vidimo, da smo bili vsi ministri prisiljeni v sklepanje različnih pogodb in ti zneski ne odstopajo od običajnega" je dejal.