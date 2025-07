Minister in magister: Luka Mesec pod lupo KPK

"Jaz sem se na magistrski študij na FDV vpisal leta 2019, z Milanom Brglezom sva se dogovorila, da bo on moj mentor, ko je bil on evropski poslanec," je dejal Mesec po očitkih o konfliktu interesov. Protikorupcijska komisija je s tem v zvezi uvedla predhodni preizkus.

Minister in po novem tudi magister Luka Mesec je z zagovorom prepričal tričlansko komisijo. V predavalnici pa zanimivo ni bilo mentorja - sekretarja Milana Brgleza , saj si je na "veliki dan" svojega varovanca privoščil dopust.

Pa se je minister Mesec - na glasovanju - junija lani izločil? "To se pa ne spomnim, najverjetneje sem ga potrdil, ampak kot rečeno, da naj bi bil on v kakršnemkoli podrejenem položaju glede name, je ... je neumnost," je dejal.

V bran je Mescu danes stopil tudi mentor. Kot zatrjuje, sta se za sodelovanje dogovorila že pred leti ... Pa tudi sicer, tako Brglez, študentov politični položaj ne bi v nobenem primeru vplival na mentorstvo.

"Nobenemu študentu še nisem popustil. Je pa res, da ko enkrat obljubim, da bom mentor, potem to zadevo tudi držim. Razen, če obupa študent," je povedal docent na FDV in državni sekretar na ministrstvu za pravosodje, Milan Brglez.

Mesec ni obupal, četudi se mu je zaradi napovedanih sprememb in novih pogojev za zaključek študija na Fakulteti za družbene vede na koncu mudilo. A delo z naslovom Širitev Evropske unije na Zahodni Balkan zaradi tega ni nič manj kakovostno, je dodal Brglez. Ministrov položaj, ki odpira vrata do posameznikov, ki so običajno študentom nedosegljivi - se je - še pojasnjuje - izkazal kot dodana vrednost.

V nalogi najdemo vzorec intervjujev s političnimi odločevalci v Sloveniji, vključno s premierjem, predsednico države, tudi z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, z nekdanjim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem in z aktualno ministrico Tanjo Fajon. Intervjuje je opravil tudi s člani odbora za zunanjo politiko ... poslancem Nove Slovenije Jernejem Vrtovcem, kolegom iz Levice Matejem T. Vatovcem in še nekaterimi drugimi poslanci.

"Tudi iz SDS, torej Mahnič in Breznik. Z istimi vprašanji na isti nevtralni način izvedeni intervjuji, ki so potem analizirani. To je dodana vrednost te naloge, za katero bo pravzaprav hvaležna tudi slovenska znanost," je pojasnil Brglez.

"Jaz bi kolegu ministru najprej čestital za magistrsko nalogo, komisija pa naj se predvsem ukvarja s korupcijo in ne z magistrskimi nalogami," je povedal minister Simon Maljevac.

KPK bo nadaljevala s predhodnim preizkusom, odločitev o tem, ali bo sprožila tudi nadaljnjo preiskavo, pa naj bi sprejela predvidoma jeseni oziroma najkasneje do konca leta.