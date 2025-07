V OZS ostro o prispevku za dolgotrajno oskrbo: Davke in prispevke pobiramo na zalogo

Na Obrtno-podjetniški zbornici pravijo, da minister Maljevac ne more milijarde evrov pobirati in ob tem ne pojasniti, kam bodo ta denar sploh dal. "Na to opozarjamo od začetka, vsi vemo, da je takšen zakon, ki je za družbo koristen, potrebno vpeljevati postopoma. Kadrov ni, stroški so prenapihnjeni. Dovolj bi bilo, da poberemo toliko, kot za dolgotrajno oskrbo potrebujemo, ne pa da pobiramo denar na zalogo. Davke in prispevke pobiramo na zalogo," opozarja predsednik zbornice Blaž Cvar, ki dodaja, da jih moti, da ministrstvo nima oziroma ne posreduje podatkov in izračunov dolgotrajne oskrbe.

"Mi smo naredili sami izračun, recimo, samo za porabo subvencije v domovih za ostarele, kjer je minister dejal, da bodo subvencije od 90 do 500 evrov, povprečno 300 evrov, imamo 21 tisoč postelj v domovih za ostarele, krat 12 mesecev, je to 75 milijonov. Po njihovih izračunih pa potrebujejo 312 milijonov. Kaj je z razliko, nam do danes še niso odgovorili."

Cvar hkrati opozarja, da sta dva odstotka, ki ju bodo morali prispevati samozaposleni nelogična in nedopustna.