Matoz: Sistem je treba naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit

Franci Matoz je dejal, da bo njegovo ministrstvo predlagalo spremembo zakona o kazenskem postopku, v katerem je potrebno določit, da se kazniva dejanja napadov na policiste obravnavajo prednostno. Povedal je, da trend nikakor ne upada. "Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja vedno bolj nasilna. Zadnji dogodki to kažejo." Pri tem je navedel primer v Kočevju. "Spremenimo lahko samo tako, da te zadeve določimo kot prednostne. V primeru napada na policista, bo postopek na tožilstvu in sodiščih hiter." Dejal je, da je treba sistem naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit.

Matoz je še pred dnevi v pogovoru za 24UR ZVEČER dejal, da je kljub zadnjim dogodkom varnost prebivalcev Bele krajine, Dolenjske in Kočevskega zagotovljena.

Ob tem je opozoril na vlogo pravosodnega sistema. "Vse je odvisno tudi od tega, kako bo pravosodni sistem učinkovito in hitro reagiral na takšne dogodke. Če ne bo, bo nasilje še bolj eskaliralo," je opozoril.