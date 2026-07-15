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Slovenija

Matoz: Sistem je treba naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit

Ljubljana, 15. 07. 2026 09.29 pred 54 minutami 2 min branja 27

Avtor:
M.V.
Franci Matoz

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je v izjavi za javnost po nedavnih napadih na policiste dejal, da bo ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje. Izpostavil je, da trend napadov in groženj ne upada ter da so ta kazniva dejanja vedno bolj nasilna.

Franci Matoz je dejal, da bo njegovo ministrstvo predlagalo spremembo zakona o kazenskem postopku, v katerem je potrebno določit, da se kazniva dejanja napadov na policiste obravnavajo prednostno. Povedal je, da trend nikakor ne upada. "Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja vedno bolj nasilna. Zadnji dogodki to kažejo." Pri tem je navedel primer v Kočevju. "Spremenimo lahko samo tako, da te zadeve določimo kot prednostne. V primeru napada na policista, bo postopek na tožilstvu in sodiščih hiter." Dejal je, da je treba sistem naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit.

Matoz je še pred dnevi v pogovoru za 24UR ZVEČER dejal, da je kljub zadnjim dogodkom varnost prebivalcev Bele krajine, Dolenjske in Kočevskega zagotovljena.

Ob tem je opozoril na vlogo pravosodnega sistema. "Vse je odvisno tudi od tega, kako bo pravosodni sistem učinkovito in hitro reagiral na takšne dogodke. Če ne bo, bo nasilje še bolj eskaliralo," je opozoril.

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Za komentar smo prosili Ministrstvo za pravosodje, kjer so nam odgovorili, da vsak napad na policista najostreje obsojajo. "Gre za dejanja, uperjena zoper posameznike, ki pri opravljanju svojih nalog varujejo vse državljanke in državljane, zato mora biti odziv države nanje dosleden in nedvoumen. Delimo stališče, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračilnega učinka kaznovalnega prava."

Na ministrstvu zato pričakujejo, da vsi pristojni organi na tovrstna dejanja reagirajo hitro, odgovorno in v okviru svojih pristojnosti, "saj je prav pravočasno ukrepanje ključno za to, da do podobnih incidentov v prihodnosti ne bi več prihajalo".

Na vprašanje, ali se pripravljajo sistemske spremembe, na ministrstvu odgovarjajo, da bo ministrstvo ob ugotovljenih možnostih za izboljšave predloge pripravilo premišljeno, v sodelovanju z drugimi resorji in stroko. "Državna sekretarka Barbara Levstik Šega se je v tej zvezi med drugim zavzela za ustanovitev medresorske vladne skupine, saj vprašanja varnosti presegajo pristojnosti posameznega resorja in terjajo usklajeno delovanje vseh deležnikov."

Ministrstvo razmere spremlja tudi neposredno na terenu, dodajajo. Državna sekretarka je ponovno obiskala Dolenjsko, kjer je prisluhnila prebivalcem in predstavnikom lokalne skupnosti ter se seznanila z njihovimi izkušnjami in pričakovanji, s sogovorniki pa se je pogovarjala tudi o možnih sistemskih rešitvah. Neposreden dialog z lokalnimi skupnostmi bo ministrstvo nadaljevalo tudi v prihodnje, so še zapisali v odgovoru.

Franci Matoz policija stanje

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KOMENTARJI27

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
15. 07. 2026 11.12
Povečat pooblastila policajem! Zakaj policaji niso uporabili strelnega orožja? Ga ne znajo, ne smejo ali nočejo uporabljat, ker potem jim grozi tisoč in ena preiskovalna komisija!?
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0 0
4krogci
15. 07. 2026 11.10
sepravi boste ukinli pravilnik o romski tematiki izpred 20 let, ko se jim je podelilo status vecvrednih drzavljanov in istocasno zascito pred pregonom???? Se mi je zdelo da ne!
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+1
1 0
BMReloaded
15. 07. 2026 11.08
A nasilje policistov bo tudi prednostno obravnavano...pa to?
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+0
1 1
Definbahija
15. 07. 2026 11.08
Botoks mu pa še zdej touče iz podočnjakov
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+2
2 0
Definbahija
15. 07. 2026 11.07
Tako ja. Bravo 👏🏼👏🏼 končno ened s pametjo v glavi, ker uni do sedaj so vsi samo nekaj govoriki, ti si pa rekel da bo dovolj končanje vrtca da si lahko policist. 👏🏼
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-1
0 1
GhostWithAxe
15. 07. 2026 11.07
Pozdravljam ukrepe. Ampak to je del problema ki nastopi POTEM. Zal imamo opravka z ljudmi ki jih groznja z kaznijo ne ustavi. Torej kako zascitit policiste, kje je urjenje, trening, kje so standardi, kje je oprema, kje so zagotovljenje placane ure za vse to? 6 mesecev solanja kjer ob vsej zakonodaji naj bi nekdo bil izsolan in pripravljen da se sooci z nasilnimi oborozenimi napadalci? Ne bo slo. Mogoce ce bi vsak dan v tednu potekalo urjenje. Ampak tudi takrat ne. Tudi niso vsi sposobni za tak program - in ze tu je problem ker vsak opravi solanje in ni standardov za izlocanje. In potem tako osebo dajo v par kjer naj bi scitil kolegu hrbet med postopkom. Kot je minister sma povedal je problematika hujsa kot nikoli prej a standardi in kvaliteta urjenja je celo padla oz najmanj ostala ista. Suma sumarum si izracunajte sami. Hvala za branje
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+1
1 0
Maki3322
15. 07. 2026 11.03
Zakaj ni sistem naravnan tako, da bo učinkovit. Trik krat je vodil Janez Janša zdaj četrtič pa naj bi bili vse drugi krivi. Pogleda naj kaj so naredili v treh mandatih nič od nič samo prodajali firme denar pa izginil.
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+4
5 1
jedupančpil
15. 07. 2026 11.06
ce levaki nebi ovirali vsega kar je ... bi tudi to ze bilo urejeno !
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+0
1 1
tron3
15. 07. 2026 10.57
Matos je čist popikan, na frisu se mu vidi!!!
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+2
6 4
koral45
15. 07. 2026 10.53
Kako se bo on boril proti kriminalu, ko pa za plačilo zagovarja in brani kriminalce?
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+3
8 5
Tomvojo
15. 07. 2026 10.52
Z kameleoni v javnem sektorju bo to težko speljati.
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+3
5 2
300 let do specialista
15. 07. 2026 10.50
Za izjavo o tem stanju ne rabiš ministra, rabiš biti samo odkrit...vsi vse vidimo.
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+3
4 1
Bombardirc1
15. 07. 2026 10.50
Matoz naj takoj odstopi zaradi nesposobnosti. Kot odvetnik je omogočal take specialne povratnike, eden je sedaj celo napadel policista.
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+2
7 5
Masturbator
15. 07. 2026 10.49
slovenija JE nevarna!
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+3
4 1
berger 2
15. 07. 2026 10.47
Moderni mislec. Mislim, da imaš napačen vzdevek. Če bi mislil, bi vedel, da je pomoč Ukrajini investicija v našo Evropsko varnost. Kaj ti pomaga vse kar naštevaš, če te nekdo okupira, kot Je Putin Ukrajino in te naredi za tujce v lastni državi. V okupiranih območjih morajo vsi sprejeti rusko državljanstvo ali se izseliti. Na žalost je svet takšen, da si veliki še zmeraj domišljajo, da lahko pojarmijo male, ki se niso pripravljeni in zmožni braniti
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+2
5 3
Port__CN
15. 07. 2026 10.45
Varnost je zagotovljena samo je eden podlegel poškodbam. Pridanic tu ne gre zakona potiskati po gnojnici ..
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0 0
tito73
15. 07. 2026 10.43
Ko njega vidim (pa se spomnim na diamantni piling), se vprašam, kje je mati narava zatajila?
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-1
5 6
Muca ne grize .
15. 07. 2026 10.50
Zatajila je pri tebi .
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+2
4 2
snupy1
15. 07. 2026 10.41
Pravilna reakcija pravosodja bi bila prisilno delo za take kriminalce. Nočna izmena na AC.
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+7
7 0
SpamEx
15. 07. 2026 10.41
Spet se bo napihoval. Meter pa pol kompleksi
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-2
4 6
Omizje
15. 07. 2026 10.41
za ninimalca so policisti,policistke še preveč dajo od sebe me zanima če bi matoz bil tudi minister z minimalca
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+2
4 2
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