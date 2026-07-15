Matoz: Sistem je treba naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit

Franci Matoz je dejal, da bo njegovo ministrstvo predlagalo spremembo zakona o kazenskem postopku, v katerem je potrebno določit, da se kazniva dejanja napadov na policiste obravnavajo prednostno. Povedal je, da trend nikakor ne upada. "Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja vedno bolj nasilna. Zadnji dogodki to kažejo." Pri tem je navedel primer v Kočevju. "Spremenimo lahko samo tako, da te zadeve določimo kot prednostne. V primeru napada na policista, bo postopek na tožilstvu in sodiščih hiter." Dejal je, da je treba sistem naravnati tako, da bo odziv hiter in učinkovit.
Matoz je še pred dnevi v pogovoru za 24UR ZVEČER dejal, da je kljub zadnjim dogodkom varnost prebivalcev Bele krajine, Dolenjske in Kočevskega zagotovljena.
Ob tem je opozoril na vlogo pravosodnega sistema. "Vse je odvisno tudi od tega, kako bo pravosodni sistem učinkovito in hitro reagiral na takšne dogodke. Če ne bo, bo nasilje še bolj eskaliralo," je opozoril.
Za komentar smo prosili Ministrstvo za pravosodje, kjer so nam odgovorili, da vsak napad na policista najostreje obsojajo. "Gre za dejanja, uperjena zoper posameznike, ki pri opravljanju svojih nalog varujejo vse državljanke in državljane, zato mora biti odziv države nanje dosleden in nedvoumen. Delimo stališče, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračilnega učinka kaznovalnega prava."
Na ministrstvu zato pričakujejo, da vsi pristojni organi na tovrstna dejanja reagirajo hitro, odgovorno in v okviru svojih pristojnosti, "saj je prav pravočasno ukrepanje ključno za to, da do podobnih incidentov v prihodnosti ne bi več prihajalo".
Na vprašanje, ali se pripravljajo sistemske spremembe, na ministrstvu odgovarjajo, da bo ministrstvo ob ugotovljenih možnostih za izboljšave predloge pripravilo premišljeno, v sodelovanju z drugimi resorji in stroko. "Državna sekretarka Barbara Levstik Šega se je v tej zvezi med drugim zavzela za ustanovitev medresorske vladne skupine, saj vprašanja varnosti presegajo pristojnosti posameznega resorja in terjajo usklajeno delovanje vseh deležnikov."
Ministrstvo razmere spremlja tudi neposredno na terenu, dodajajo. Državna sekretarka je ponovno obiskala Dolenjsko, kjer je prisluhnila prebivalcem in predstavnikom lokalne skupnosti ter se seznanila z njihovimi izkušnjami in pričakovanji, s sogovorniki pa se je pogovarjala tudi o možnih sistemskih rešitvah. Neposreden dialog z lokalnimi skupnostmi bo ministrstvo nadaljevalo tudi v prihodnje, so še zapisali v odgovoru.
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