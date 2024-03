Nov protest kmetov v Žalcu: želijo si, da jim minister prisluhne

Traktorji, veliki transparenti in kmetje z jasnim sporočilom: "Svojih kmetijskih zemljišč za suhe zadrževalnike ne damo!" Okoli 100 kmetov iz Savinjske in Šaleške doline se je danes zbralo v Žalcu, kjer se je z župani sestal minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Kaj si želijo? "Da nas začnejo poslušati. Zato, ker so narejene študije, ki dokazujejo, da se da na druge načine to rešiti, in naj nas začnejo poslušati. Najprej na občini, potem pa še drugod," je povedal Aljaž Rotnik.

S sicer mirnim protestom so bili kmetje jasni, da je minister Novak znova sklical sestanek brez lastnikov kmetijskih zemljišč. "Zahtevamo celovito rešitev Savinje od izvira do izliva, ne samo po delih in pa razbijanje Savinjske doline," pravi Klemen Šalek.

"Predvsem si pa želimo, ker se pogovarjajo o naši lastnini, o naši zemlji, naših delovnih mestih brez nas, in to se dogaja že zadnjih 20 let in je nedopustno, da ne moremo biti na takih sestankih zraven, da nas seznanijo, kako in kaj se bo z nami dogajalo," dodaja Rok Sedminek.