Slovenija

Minister napovedal tehtanje tovornjakov na koroških cestah

Črna na Koroškem, 03. 10. 2025 15.26 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Vodstvo Občine Črna na Koroškem je notranjega ministra Boštjana Poklukarja ob obisku v Črni opozorilo, da so koroške ceste, še posebej tiste v Mežiški dolini, preobremenjene s tovornim prometom. Policija bo že v tem mesecu na Koroškem opravila nadzor in kontrolo s tehtanjem tovornjakov, je napovedal minister.

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je ocenila, da je treba na sistemski ravni rešiti tovorni promet tako, da tovornjaki ne bodo preveč naloženi in da hkrati v krajih, kjer se opravlja popoplavna obnova, ne vozijo prehitro. "Ker to predstavlja veliko nevarnost za pešce in seveda tudi za vse ostale udeležence v prometu," je opozorila.

Minister je sicer ocenil, da je občina Črna na Koroškem zelo varna občina. Podatki o številu kaznivih dejanj in prekrškov na področju javnega reda in miru so po njegovih besedah stabilni in se ne povečujejo. Kljub gradbenim delom na cestah in preobremenjenosti cest tudi s tovornim prometom je zaenkrat tudi prometna statistika dobra, je dodal minister. Ob tem pa spomnil, da je na področju prometne varnosti na ravni Slovenije letošnje leto statistično eno izmed zelo slabih.

Tovornjak (slika je simbolična).
Tovornjak (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Pogovori, na katerih sta ministra danes v Črni med drugim spremljala v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič in direktor Policijske uprave Celje Niko Kolar, so tekli še o drugih vidikih varnosti. Tudi glede na izkušnje iz tujine so spregovorili o potencialnih grožnjah šolam in zavodom.

Dogovorili so se, da bo Policija skupaj z občinskim štabom civilne zaščite, vsemi službami ter enotami zaščite in reševanja ter s črnjanskima osnovno šolo in Centrom za usposabljanje, delo in varstvo v letošnjem šolskem letu izvedla vajo t. i. situacije AMOK, ki obravnava možnost neposrednega napada na šolo z žrtvami.

"Moramo usposobiti tako starše, otroke, šolsko osebje kot seveda tudi pristojne službe, kako ravnati ob takih dogodkih. To so neke moderne nove grožnje, ki jih včeraj še nismo poznali, vendar so zelo zelo blizu Slovenije. In seveda na to nismo imuni," je dejal minister. Izrazil je osebno zadovoljstvo, da so k temu pristopili.

Boštjan Poklukar.
Boštjan Poklukar. FOTO: Bobo

Minister je opozoril še, da se tudi na Koroškem pojavljajo spletne prevare, zato je pozval Korošce, da ne nasedajo prevarantom, ki prek spletnih strani dajejo lažne priložnosti za velike zaslužke. Izpostavil je še ljubezenske prevare in opozoril, da lahko ljudje izgubijo vse svoje premoženje samo z nekaj kliki na računalniku, tovrstne zadeve pa je zelo težko preiskovati.

Županja Črne je v pogovorih opozorila tudi na druge težave, prav tako posredno povezane z varnostjo v lokalnem okolju. Izpostavila je problem z mobilnim signalom in željo, da obnovijo gozdne ceste tako, da bodo zagotavljale varne šolske poti in hkrati vsem prebivalcem iz zaselkov omogočile varno pot v dolino.

V pogovorih so se dotaknili tudi turizma, ki se v Črni vse bolj razvija. Minister Poklukar je ob tem spomnil, da je ministrstvo za notranje zadeve pripravilo nov zakon o javnem redu in miru, pri čemer so prisluhnili prošnji slovenskih turističnih občin. "Prošnja je bila, da se izvzame prekršek za divje kampiranje iz zakona, da bi ga občine urejale z občinskim odlokom. To smo tudi naredili," je pojasnil.

Glede na to, da je bila najbolj znana Črnjanka, alpska smučarka Tina Maze, v preteklosti tudi pripadnica Slovenske policije, pa je minister Poklukar izpostavil še, da so s sklepom vlade letos povečali število športnikov v Policiji na 59, kar je 29 več kot prej.

