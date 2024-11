Minister Novak napovedal odpravo prepovedi vgradnje električnih bojlerjev

Številne skrbi napovedana prepoved vgradnje električnih bojlerjev, ki bi lahko prizadel tudi tiste, ki imajo bojlerje že vgrajene, saj teh ne bi bilo moč zamenjati, smo poročali. A z ministrstva za naravne vire in prostor so po nekaj dneh negotovosti v zvezi s pravilnikom, sporočili, da je minister napovedal odpravo prepovedi vgradnje električnih bojlerjev.

Nekatere rešitve niso življenjske in izvedljive

Kot so izpostavili v sporočilu za javnost, je pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) sprejela prejšnja vlada Janeza Janše in ministra Andreja Vizjaka spomladi 2022. Kot pojasnjujejo, pravilnik po eni strani zmanjšuje rabo primarne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje sanitarne vode) in po drugi strani povečanje rabe energije iz obnovljivih virov. "Nekatere rešitve, ki jih je pripravila prejšnja vlada, niso življenjske in v sedanjem času niso izvedljive. Kot poudarja minister za naravne vire in prostor Jože Novak, je treba nacionalne cilje glede rabe energije doseči na bolj življenjski način," so poudarili.