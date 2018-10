Pikalo in Štrukelj po srečanju enotna, Sviz v četrtek znova o stavki

Šolski minister Jernej Pikalo se je sestal s predstavniki sindikata Sviz. Tako Pikalo kot glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta se strinjala, da je vprašanje vzgoje in izobraževanja v zadnjem času družbeno marginalizirano. Pikalo je podprl prizadevanja Sviza za boljše vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju.

FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je v izjavi za medije po srečanju s predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) dejal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo bi si želeli, da je sistem vzgoje in izobraževanja tisti, ki Slovenijo vleče naprej. Štrukelj: Ključno v koalicijski pogodbi je zvišanje sredstev za vzgojo in izobraževanje Tako je ministrstvo pod njegovim vodstvom podprlo prizadevanja sindikata za boljše vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, je poudaril in pojasnil, da imajo zaposleni na tem področju denimo nekoliko težje pogoje napredovanja kot drugi v državni in javni upravi. "Zaradi tega se nam zdi prav, da so tudi oni po letih krize, po skoraj izgubljenem desetletju primerno nagrajeni za svoje delo," je dejal.

Sviz je že sredi septembra, takoj po izvolitvi nove vlade, premierja Marjana Šarca obvestil, da je stavka v šolstvu znova aktivna.

Po mnenju glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je v koalicijski pogodbi, ki jo je kot zavezo omenil tudi Pikalo, ključno to, da so se podpisniki opredelili za zviševanje sredstev za področje vzgoje in izobraževanja v tem mandatu in si za cilj zastavili šest odstotkov BDP. Veseli ga, da je ta pričakovanja minister potrdil in da se bo ta namera, da se zaustavi trend padanja sredstev za vzgojo in izobraževanja, odrazila že v proračunu za prihodnje leto. "Po naši presoji gre za na nek način skrajni rok, ko se lahko še brez negativnih učinkov poigravamo z eno ključnih strateških prednosti te države, da ima zelo dobro usposobljeno in izobraženo prebivalstvo," je pojasnil. Ob tem pa je poudaril, da je kakovostno vzgojo in izobraževanje mogoče doseči zgolj s kakovostnimi učitelji. Sviz v četrtek o nadaljevanju stavke Slovensko učiteljstvo je sicer v stavki, ki so jo zaradi odstopa prejšnjega predsednika vlade Mira Cerarja marca prekinili. O tem, kdaj in pod kakšnimi pogoji se bo stavka nadaljevala, če njihove zahteve ne bodo uresničene, pa bo glavni stavkovni odbor sindikata odločal na četrtkovi izredni seji, je napovedal.

