Minister Počivalšek v bran vodstvu Kobilarne Lipica

"Tudi sam imam doma že dolga leta konje. A si ne domišljam, da sem zaradi tega strokovnjak za vzrejo in dresuro konj. Tako povsem zaupam strokovnemu kadru v Kobilarni Lipica, da ve, kaj počne. Zakaj? Ker vidim rezultate! Oprijemljive rezultate in ne insinuacije,"pa je Počivalšek zapisal na Twitterju.

Rane so se tedaj poškodovanim konjem pozdravile, bile so večinoma le površinske odrgnine, le eden med njimi je potreboval tri šive na manjši pretrganini. Nihče od konjev po besedah strokovnega vodje kobilarne Klemna Turka ni utrpel fizičnih ali psihičnih posledic.

Spomnimo, neljubi dogodek se je v kobilarni zgodil 26. marca, ko so poskušali formirati čredo kobil in kastratov, ob tem pa je med konji prišlo do napadov. Zato so iz črede odstranili tri konje, za katere je strokovno vodstvo kobilarne presodilo, da bi lahko tudi v prihodnje povzročali nemir.

Glede očitkov o neprimernem ravnanju s konji je citiral mnenje Veterinarske fakultete, v katerem so zapisali, da je med kastrati prišlo do večjih obračunavanj, ki jih v takšnem obsegu ni bilo mogoče predvideti.

Pohvalil je rezultate kobilarne, ki je po njegovih besedah, odkar spada pod okrilje gospodarskega ministrstva, dvignila nivo: "Kobilarna je uspela nadoknaditi vse zamujene delovne teste, prenoviti 30 let staro predstavo, ponovno uvesti gostovanja lipicancev in kar je izjemno pomembno, v treninge vključujejo prav vse konje! Nivo dela je na bistveno višji ravni."

Turk je povedal še, da so seznam konjev za prodajo pripravili zato, ker želijo strateško preoblikovanje črede. Radi bi jo pomladili in pripravili prostor za več žrebet, kar jim bo omogočilo v prihodnje boljšo selekcijo. Na seznamu za prodajo pa so konji, ki so že več časa pri rejcih izven kobilarne, ostareli in poškodovani konji ter tržni konji. Poudaril je, da to nikakor niso konji, ki bi jih lahko prodali v zakol.

Lani v Lipici 113.000 obiskovalcev

Sicer pa Kobilarna Lipica v zadnjih letih dobro in pozitivno posluje. Lani je število obiskovalcev preseglo 113.000, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa je bilo število obiskovalcev glede na enako lansko obdobje višje kar za 38 odstotkov, prihodki pa so višji za 44 odstotkov. Največ obiskovalcev še vedno prihaja iz Slovenije, sledijo jim gostje iz nemško govorečih držav, Italije, Francije in Velike Britanije.

"S poslovanjem v lanskem letu smo zelo zadovoljni, saj smo dosegli šest odstotno rast števila obiskovalcev in sedem odstotno rast skupnih prihodkov; samo na konjeniških segmentih smo dosegli 16 odstotno rast prihodkov, na področju turizma pa kar 21 odstotno rast prihodkov," je povedala v.d. direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja.

S poslovanjem Kobilarne Lipica je zadovoljen tudi gospodarski minister. "Zadovoljen sem z rastjo in ne z rezultati. Ti morajo še zrasti, saj ima Kobilarna Lipica velik turistični potencial," je povedal Počivalšek, ki verjame v uspešno zgodbo kraškega bisera, zato ga gospodarsko ministrstvo tudi tako podpira.

Lipico čaka celovit inšpekcijski nadzor

Kot smo poročali pred nekaj dnevi, je veterinarska inšpekcija v zvezi s prijavo glede poškodovanih živali obiskovala Kobilarno Lipica in sklenila izpeljati celovit nadzor kobilarne, ki bi lahko trajal tudi do dva meseca.

Potem ko so inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) po prejemu prijave obiskali kobilarno, so namreč ugotovili, da je v čredi poškodovanih deset živali, od tega dve težje, zato sta bili kirurško oskrbovani.

Uvedla je prekrškovni postopek zoper odgovorno osebo, sklenila pa je izpeljati tudi celovit nadzor kobilarne.

Veterinarji so ob pregledu zaznali še, da tudi posamezne druge živali niso v optimalni kondiciji. V kobilarni očitke o nestrokovnem ravnanju s konji zavračajo.