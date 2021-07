Minister Poklukar glavno zdravstveno inšpektorico imenoval nezakonito

Minister je vladi že poslal novo ime vršilca dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja, vlada pa parlamentu v sprejetje spremembo zakona o zdravstveni inšpekciji, danes poroča Delo.

Nadzor je sicer opravil inšpektorat za javni sektor po prejemu prijave domnevnih nepravilnosti pri imenovanju Eve Kompan. Ta je na zdravstvenem inšpektoratu sicer že desetletje zaposlena kot inšpektorica v sektorju za strategijo in planiranje. A po izobrazbi ni zdravnica, kot zahteva zakon, temveč diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom, navaja Delo. Nadzor je pokazal na še eno nepravilnost pri postopku imenovanja – minister bi moral namreč izpeljati natečajni postopek, namesto tega pa je Kompanova postala vodja inšpektorata po njegovem pooblastilu.

Minister Poklukar jo je na mesto glavne zdravstvene inšpektorice imenoval 31. marca, dan prej pa je odpoklical prejšnjega glavnega zdravstvenega inšpektorja Darka Mehikića.

Z ministrstva za zdravje so za Delo na vprašanje, kdo vodi inšpektorat, odgovorili, da so "upoštevali izdano odločbo inšpektorata in na vlado oddali gradivo za imenovanje vršilca dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja". Ker je gradivo v vladni proceduri, bodo javnost z imenom seznanili po potrditvi na seji vlade.