Minister Poklukar obljubil novo policijsko postajo v Šentjurju

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je z generalnim direktorjem Policije Senadom Jušićem v Šentjurju srečal z namestnikom direktorja Policijske uprave Celje Primožem Senico in šentjurskimi policisti ter s tamkajšnjim županom Markom Diacijem.

Policijska postaja Šentjur ima svoje prostore v stanovanjskem bloku, ki so neprimerni in prostorsko ne zadoščajo več operativnim potrebam enote, so zapisali na ministrstvu.