Minister Poplas Susičevi soglasja za izplačilo nagrade ne bo dal

V javnosti so se pojavile kritike glede tega, da so mestni svetniki Gibanja Svoboda na strani župana Zorana Jankovića , proti kateremu je v ponedeljek več kot 300 ljudi protestiralo pred magistratom. Pri vsem skupaj pa je najbolj zanimivo, da svetniki stranke, kot kaže, zadeve vidijo drugače kot njihov minister Danijel Bešič Loredan . Ta je namreč dejal, da so težave, v katerih se je znašel zdravstveni dom, predvsem odgovornost vodstva, se pravi Antonije Poplas Susič .

"Jaz sem prepričan, da večina članov stranke Gibanja Svoboda tega ne odobrava, ampak tiste, ki so dvignili roko, bo treba vprašati, zakaj so to naredili," je povedal Bešič Loredan. "Moje osebno mnenje je, da do te nagrade, ob vsem tem, kar smo videli, direktorica ZD Ljubljana ni upravičena. Sam soglasja ne bom dal," je povedal. Ob tem je dodal, da ZD Ljubljana še vedno izstopa po nedostopnosti.

"Za ravnanje, ki ni v skladu s politiko stranke, morajo posamezniki odgovornost prevzeti s svojim imenom in priimkom"

Odzvala pa se je tudi stranka Gibanje Svoboda, ki njegovo odločitev kljub drugačnemu izidu v mestnem svetu, kot kaže, podpira. Opomnili so, da sta dostopno javno zdravstvo in vzpostavitev plačnega sistema zgolj dve zavezi, ki so ju v Gibanju Svoboda dali volivkam in volivcem. "Primer izplačila nagrade direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana, ki te dni odmeva v javnosti, dokazuje, da reforme, ki jih pripravljamo, niso le korak v pravo smer, ampak so predvsem nujne," so prepričani v Gibanju Svoboda.

Dodali so, da so mestni in občinski svetniki in svetnice pri svojih odločitvah sicer avtonomni, a da ta avtonomnost s seboj prinaša tudi posameznikovo odgovornost do volivk in volivcev. "Predvsem v luči tega, ali izpolnjujejo dane obljube. Odstopanje od obljub, programa in vrednot, ki so jih zagovarjali in na podlagi katerih so dobili zaupanje volivk in volivcev, ni politika Gibanja Svoboda," trdijo.

"In za ravnanje, ki ni v skladu s politiko stranke, morajo posamezniki odgovornost prevzeti s svojim imenom in priimkom, ne v imenu stranke. Stranka namreč podpira stališče ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da k omenjenemu sklepu ne poda soglasja," pravijo. Po njihovem mnenju so zato namigovanja, da včerajšnje glasovanje nekaterih svetnic in svetnikov Gibanja Svoboda na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pomeni odstop njihove stranke od temeljnih zavez in vrednot ter da je stranka podlegla diktatu ljubljanskega župana, popolnoma neutemeljena.