Minister povabil kolege: naši zdravstveni reformi bodo koristile danske izkušnje

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je v sredo srečal tudi z regionalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hansom Klugejem, s katerim sta se dogovorila za podporo Sloveniji pri zdravstveni reformi, so sporočili z ministrstva.

Kot so navedli na ministrstvu za zdravje, se je minister v sredo udeležil uvodnega dela Evropskega foruma WHO o iskanju rešitev zdravja v ekonomiji blaginje. Ob tej priložnosti se je sestal s Klugejem in mu predstavil osrednje težave, ki trenutno pestijo slovensko zdravstvo in pomen strukturnih sprememb, ki jih pripravlja slovensko ministrstvo. Dogovorila sta se za sodelovanje, "urad WHO za Evropo bo Slovenijo podprl v prizadevanjih za okrepitev vseh delov zdravstvenega sistema", so navedli na ministrstvu.

Po njihovih besedah se na ravni celotne regije sicer iščejo inovativne in z dobrimi praksami in podatki utemeljene rešitve za zagotavljanje zadostnega števila dobro usposobljenih in tudi zadovoljnih zdravstvenih delavcev, za stabilno financiranje, upravljanje in spremljanje zdravstvenega sistema ter za zagotavljanje njegove odpornosti na bodoče zdravstvene krize. Dobre rešitve bodo oktobra predstavljene tudi na ministrski konferenci o zdravstvenih sistemih v Talinu.