Minister poziva: Naj starši pospremijo prvošolčke v šolo

"Približuje se pričetek šolskega leta. Prvi šolski dan je za otroke, ki prvič prestopijo šolski prag, poseben dogodek, prav tako za njihove starše, zato je prav, da ta dan preživijo skupaj." S temi besedami na ministrstvu za izobraževanje začenjajo poziv delodajalcem, naj staršem tistih otrok, ki bodo letos zakorakali v prvi razred, omogočijo prosti dan.

Da je spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan neodložljiv opravek in da so starši zato upravičeni do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela, je sicer po več let trajajočem sporu lani razsodilo tudi vrhovno sodišče in tako dalo prav javnemu uslužbencu, ki je tožil svojega delodajalca.

Odločitev velja za vse javne uslužbence. Ti se - v kolikor imajo doma prvošolca - torej 2. septembra lahko nadejajo prostega dne, medtem ko je v zasebnem sektorju odločitev prepuščena vsakemu posameznemu delodajalcu.

"Minister dr. Jernej Pikalo vse delodajalce poziva, da sodbo Vrhovnega sodišča RS upoštevajo in svojim zaposlenim omogočijo, da z otroki skupaj delijo radosti prvega šolskega dne, ki je enkraten in pomemben življenjski dogodek v življenju vsakega državljana in državljanke," ob tem sporočajo z njegovega ministrstva.