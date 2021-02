Minister razrešil načelnika mariborske upravne enote

Kot so še pojasnili na ministrstvu za javno upravo, ga je minister razrešil v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, ki mu omogoča, da to stori v enem letu od nastopa funkcije, ne glede na razloge, ki jih sicer določa isti člen zakona.

Minister namreč zatrjuje, da sam koncertu Thompsona še danes nasprotuje tako močno, kot mu je že junija lani, ko je obiskal upravno enoto v Mariboru in podprl odločitev načelnika o prepovedi koncerta. Ne v Mariboru niti drugje v Sloveniji namreč po njegovem ni mesta za spodbujanje sovražnega govora in odpiranja tovrstnih tem s takšnim koncertom.

Na ministrstvu poudarjajo, da je ta razlog popolnoma neresničen, o čemer je minister Đurova obvestil že v današnjem telefonskem pogovoru. " Navajanje koncerta omenjenega pevca kot razlog za razrešitev je samo preusmerjanje pozornosti z razlogov, ki so tehtni in se jih Đurov zaveda," so še zapisali.

V zvezi z razrešitvijo pa se je oglasil tudi Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) in pozdravil odločitev ministra. Kot je pojasnil predsednik sindikata Frančišek Verk , so že od novembra lani opozarjali na nedopustna ravnanja načelnika. Med drugim naj bi se ta z disciplinskimi ukrepi maščeval uradnicam, ki so ga opozarjale na nespoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja epidemije.

Đurov je dejal, da naj bi bilo razlogov za razrešitev več, ne samo zadeva Thompson, sam pa jih vidi predvsem v tem, da se ni uklonil ali upognil, ker je delal, kot je prav in zakonito. Za Večer je še dodal, da ne namerava pravno izpodbijati odločitve ministra, saj spoštuje njegovo odločitev in se zaveda zakonske možnosti za razrešitev.

"Njegova ravnanja nenošenja zaščitne maske in posmehljiv odnos do epidemije so nedopustna, zato sem na to opozoril službo za upravne enote na ministrstvu za javno upravo, ki njegovim nezakonitim in nespodobnim početjem ni dala nekega posebnega pomena in tudi ni ustrezno ukrepala," je pojasnil Verk.

Mariborska upravna enota se je v središču pozornosti znašla že lansko jesen, ko so uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave začasnih bivališč. Premier Janez Janša jo je namreč nekaj dni prej v državnem zboru izpostavil kot tisto, ki izstopa po množičnih prijavah tujcev na naslovih, kjer je že prijavljenih tudi do sto ljudi.

Kot kaže, je tudi v zvezi z vse večjim pritiskom tujcev na tamkajšnji oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije prišlo do nesporazumov v kolektivu, saj naj bi načelnik po trditvah sindikalista Verka tik pred koncem leta vodji oddelka in trem njenim sodelavkam vročil sklepe o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.