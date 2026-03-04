Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sajovic: Ključno je, da ljudje pridejo varno domov

Ljubljana, 04. 03. 2026 20.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR
Letalo družbe Emirates, ki je med prvimi iz Dubaja poletelo proti Frankfurtu

Vračanje Slovencev v domovino, kot smo slišali, spremlja tudi precej slabe volje zaradi pomanjkanja informacij. Kot pravi minister za obrambo Borut Sajovic, je stanje precej nepredvidljivo, kabinet predsednika vlade pa se je vmešal zato, ker so postopki precej enostavnejši. Slovenija je ena od petih držav, ki ji uspeva evakuacija, je potrdil minister.

"Varnost ljudi je na prvem mestu, ljudje ne prihajajo iz turističnega potovanja, ljudje prihajajo iz območja, kjer je vojna," je v oddaji 24UR povedal obrambni minister Borut Sajovic. "To je evakuacija, jaz razumem, da je stiska, čutim bolečino, strah prizadetih ljudi in negotovost svojcev, ki so doma."

Kot je dodal, se bo tudi sam odpravil na Brnik, da dočaka prvo letalo, poskrbljeno pa je tudi za psihoterapevtsko in psihološko pomoč.

"Na reševanju teh ljudi, in do jutri jih bo doma več kot 500, s štirimi letali, dela tretjina vlade in to je naša prioritetna naloga," je dodal. In zakaj je reševanje prevzel kabinet predsednika vlade? Zato, ker so postopki naročil in plačil preko sekretariata vlade precej hitrejši, je odgovoril Sajovic.

Preberi še Letalo s Slovenci pristalo na Brniku, pričakala sta jih vojska in Rdeči križ

Precej očitkov pa je slišati, da je zelo slaba komunikacija, da potniki, ki so obtičali, prejemajo pomanjkljive informacije. A kot je pojasnil Sajovic, je na vojnem območju vse skupaj zelo nepredvidljivo. Veleposlaništvo v Abu Dhabiju, kot je povedal, dela cele dneve, pošiljajo pa jim še okrepitve, saj se v teh negotovih razmerah praktično nič več ne da postoriti.

"Smo najbrž ena petih evropskih držav, ki ji uspeva evakuacija. Imamo države, ki imajo svoje letalske družbe nedaleč od nas, pa so še vsi ljudje tam. Jaz prosim za enotnost, mirnost, potrpljenje in zagotovo bo vse v redu. Ključno je, da ljudje pridejo varno domov."

Ljudje so v stiski, je dodal, in vsak skuša rešiti sebe in svojo družino.

Kako pa bo evakuacija potekala naprej? Razmere so negotove, je dejal Sajovic, zračni prostor se namreč odpira in zapira, enkrat je ena država varnejša, drugič druga.

"Do jutri dopoldan bodo pri nas štiri letala, potem bomo pa videli točne številke in nadaljevali z evakuacijo. Hvala predsedniku vlade Robertu Golobu in zunanji ministrici, ki sta praktično 24 ur na dan v stiku z našimi prijatelji in zavezniki v arabskih državah, ki nam zdaj pomagajo," je še dodal minister.

Preberi še Kaos na dubajskem letališču: na letalo tudi osebe brez poziva
potniki iran vojna borut sajovic

Krizne razmere ali slaba priprava: zakaj je prišlo do zapletov?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Napake, ki jih delamo čisto vsi
Napake, ki jih delamo čisto vsi
Slovenska vplivnica že drugič postala mama
Slovenska vplivnica že drugič postala mama
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Kako se znebiti mušic v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551