Sajovic: Ključno je, da ljudje pridejo varno domov

"Na reševanju teh ljudi, in do jutri jih bo doma več kot 500, s štirimi letali, dela tretjina vlade in to je naša prioritetna naloga," je dodal. In zakaj je reševanje prevzel kabinet predsednika vlade? Zato, ker so postopki naročil in plačil preko sekretariata vlade precej hitrejši, je odgovoril Sajovic.

Kot je dodal, se bo tudi sam odpravil na Brnik, da dočaka prvo letalo, poskrbljeno pa je tudi za psihoterapevtsko in psihološko pomoč.

"Varnost ljudi je na prvem mestu, ljudje ne prihajajo iz turističnega potovanja, ljudje prihajajo iz območja, kjer je vojna," je v oddaji 24UR povedal obrambni minister Borut Sajovic. "To je evakuacija, jaz razumem, da je stiska, čutim bolečino, strah prizadetih ljudi in negotovost svojcev, ki so doma."

Precej očitkov pa je slišati, da je zelo slaba komunikacija, da potniki, ki so obtičali, prejemajo pomanjkljive informacije. A kot je pojasnil Sajovic, je na vojnem območju vse skupaj zelo nepredvidljivo. Veleposlaništvo v Abu Dhabiju, kot je povedal, dela cele dneve, pošiljajo pa jim še okrepitve, saj se v teh negotovih razmerah praktično nič več ne da postoriti.

"Smo najbrž ena petih evropskih držav, ki ji uspeva evakuacija. Imamo države, ki imajo svoje letalske družbe nedaleč od nas, pa so še vsi ljudje tam. Jaz prosim za enotnost, mirnost, potrpljenje in zagotovo bo vse v redu. Ključno je, da ljudje pridejo varno domov."

Ljudje so v stiski, je dodal, in vsak skuša rešiti sebe in svojo družino.

Kako pa bo evakuacija potekala naprej? Razmere so negotove, je dejal Sajovic, zračni prostor se namreč odpira in zapira, enkrat je ena država varnejša, drugič druga.

"Do jutri dopoldan bodo pri nas štiri letala, potem bomo pa videli točne številke in nadaljevali z evakuacijo. Hvala predsedniku vlade Robertu Golobu in zunanji ministrici, ki sta praktično 24 ur na dan v stiku z našimi prijatelji in zavezniki v arabskih državah, ki nam zdaj pomagajo," je še dodal minister.