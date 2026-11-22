Skoraj dve milijardi evrov za zdravstvene investicije v prihodnjih desetih letih, a med načrti ni projekta, na katerega so ljubljanski onkologi dolgo čakali.

Erik Brecelj, kirurg na Onkološkem inštitutu Ljubljana: "Inštitut je že zdaj bistveno premajhen za to delo, ki ga mora opraviti. Ne gre samo za zdravljenja, širijo se indikacije, širi se rehabilitacija bolnikov."

Dodaja, da bi se kakovost obravnave občutno izboljšala prav z nadgradnjo stavbe. "Krasno kirurški oddelek sodeluje z oddelkom za fizioterapijo, res krasno. Pa sem par dni nazaj rekel "delate odlično, kaj lahko storim, da boste delali še boljše in lažje"? In je bruhnilo iz fizioterapevtke - "dajte nam prostor".

A želje se jim očitno še nekaj časa ne bodo uresničile. Onkološkega inštituta na obstoječi lokaciji ne bodo širili.

"Gre za to, da jaz kot minister za zdravje odgovorno dajem denar v tiste investicije, ki so smotrne in ki prinašajo največjo korist za bolnike," je pred dnevi dejal pristojni minister Tadej Osterc.

In kaj konkretno neširitev pomeni za bolnike? "Odprli smo oddelek za odpovedi prebavil. Iz cele Slovenije sprejmemo bolnike, ne bomo mogli delati, zahteva prostore. Zgledovali smo se po tujih bolnišnicah, najbolj uglednih. Na kirurgiji recimo pripravljamo, trudimo se izboljšati nivo obravnave. Nič ne bo iz tega," je jasen Brecelj.

Namesto dogradnje naj bi ljubljanske onkologe rešil nov oddelek v Mariboru, ki ga minister napoveduje do konca leta. "Ne bomo jih pošiljali, ampak tisti, ki izhajajo iz vzhodnega dela regije, bodo gravitirali tja. Se pravi, da se ne bo bolniku potrebno voziti iz Murske Sobote v Ljubljano, ampak se bodo vozili v Maribor," pravi minister.

Brecelj pa: "V Mariboru bodo samo omogočili, da zdravijo tisto, kar bi morali dolgo zdraviti. Nič ne bo razbremenilo. Iz leta v leto imamo na onkologiji zmeraj več bolnikov."

Ostrc še dodaja, da bi težave ljubljanske onkologije lahko v celoti rešili le z novim, večjim inštitutom.