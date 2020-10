Minister Tonin in sekretar Mahnič ovadena, Pivčeva osumljena, da je nezakonito dobila skoraj 50 tisoč evrov

Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je po naših informacijah že prejelo kazenski ovadbi zoper obrambnega ministra Mateja Tonina in državnega sekretarja Žana Mahniča. Zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju prejšnje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) sta ovadena zaradi ponarejanja uradnih listin in zlorabe uradnega položaja. Matej Tonin kot takratni predsednik Knovsa pa še zaradi izdaje tajnih podatkov.

Popolnoma vsi, ki so v postopkih, krivdo in odgovornost za morebitne nepravilnosti oziroma kazniva dejanja, zavračajo. Nekateri celo vlagajo ovadbe zoper kriminaliste in tožilce.

Za Tonina in Mahniča je tako kriminalistična preiskava na Nacionalnem preiskovalnem uradu očitno zaključena, medtem ko za Pivčevo v aferi SRIPT še ne. Nekdanja kmetijska ministrica in bivša prva dama Desusa Aleksandra Pivec je prav tako v predkazenskem postopku. Po neuradnih informacijah je osumljena goljufije na škodo Evropske unije in zlorabe položaja, nezakonito pa naj bi pridobila skoraj 50 tisoč evrov.

Policijski epilog je dobila zgodba o domnevno spornem obisku Knovsa na ministrstvu za obrambo, kjer so lansko leto opravili nadzor na njihovi obveščevalno-varnostni službi (OVS), ki je kasneje ovadila takratnega podpredsednika parlamentarne komisije Mahniča. V policijski preiskavi naj bi se potrdilo še več nepravilnosti pri delovanju Knovsa, na kar so že lansko leto opozarjali tudi politiki. Spomnimo, Matej Tonin naj bi kot predsednik komisije izdal odredbo za nadzor na OVS brez sklepa komisije, Mahnič pa naj bi vodil ta nadzor na podlagi nezakonite odredbe.

Poslanci so celo razlagali, da naj bi na Knovsu zato ponaredili magnetogram seje, da so pokrili svoje početje. To naj bi se kasneje potrdilo tudi v preiskavi, saj so policiji izročili magnetogram, kjer naj bi pisalo, da je bil na seji sprejet sklep, da opravijo nadzor. Poslanci pa tega niso potrdili. Izkazalo se je, da sklep ni bil sprejet. V nadzor naj bi prišli celo z drugačno odredbo, kot so jo kasneje izročili policiji, pravijo naši viri na obrambnem ministrstvu. Tudi imena oseb, ki so opravljale nadzor, se menda ne ujemajo z navedenimi osebami na odredbi. Torej, so za potrebe postopka popravljali tudi odredbo. Kot vse kaže, naj bi na Knovsu ponaredili sklep o nadzoru na OVS, popravili odredbo in nato ponaredili še magnetogram seje in dopisali, da so sprejeli sklep, čeprav ga v resnici niso.

Tarča je bil takratni obrambni minister Karl Erjavec Kot smo že poročali, se je nadzor Knovsa na obrambnem ministrstvu zgodil zato, ker naj bi razpolagali z informacijami, da naj bi nekdanji obrambni minister Karl Erjavec zlorabil vojaško obveščevalno službo, da je lahko razrešil poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske Miho Škerbinca. OVS naj bi zaradi neprimernih govoric Škerbinca o zdravstvenem stanju nekdanje načelnice generalštaba Alenke Ermenc, zasliševala pripadnike Slovenske vojske. Sledila je interpelacija proti ministru Erjavcu, ki jo je vložila SDS. Na ovadbo, ki jo je zoper Mahniča lansko leto vložila OVS, se je takrat odzval tudi prvak SDS Janez Janša in zapisal, da je Erjavec najprej nezakonito uporabil OVS za obračun s Slovensko vojsko, sedaj bi jo pa še za grožnjo parlamentarnemu nadzoru. Ne bo šlo, je dejal Janša. V predkazenskih postopkih številni politiki Poleg obrambnega ministra Tonina in državnega sekretarja za nacionalno varnost Mahniča je v preiskavi tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, zaradi domnevno sporne nabave zaščitne opreme oziroma nakupa ventilatorjev. V aferi Trenta je obtožen predsednik vlade Janez Janša. Mahnič je v predkazenskem postopku še zaradi prijave nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. Februarja letos je ob obisku Knovsa na policiji in NPU zahteval podatke in informacije, do katerih ni bil upravičen. Poleg tega pa še žalil Bobnarjevo. Preiskavo vodi ljubljanska policijska uprava.

V predkazenskem postopku je tudi poslanec Zmago Jelinčič. Kaznivih dejanj pa je zaradi afere SRIPT osumljena še pred kratkim razrešena kmetijska ministrica in bivša prva dama Desusa Aleksandra Pivec. Gre za lanskoletno afero, v kateri Pivčevo sumijo, da naj bi prejela plačilo za delo, ki ga naj ne bi opravila. Neuradno je osumljena goljufije na škodo evropskih sredstev, ker naj bi prejela denar, do katerega ni bila upravičena. Prav tako tudi zlorabe položaja.