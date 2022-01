Minister Tonin z ameriškim F16 v vaji nad Počkom

Kot nam je potrdilo več virov, se je minister Tonin z zelo majhnim spremstvom in brez navzočnosti medijev, zelo potiho konec novembra po povabilu ameriških zaveznikov "zglasil" v ameriški bazi v italijanskem Avianu, kjer so ga najprej temeljito zdravstveno pregledali, saj letenje z vojaškim reaktivcem ni za vsakogar. Prav tako je moral prestati več simulatorjev v primeru nesreče, ali potrebe po katapultiranju. Matej Tonin je bil gost v F16, ki ga je po besedah naših virov pilotiral kar ameriški brigadni general Jason Bailey , ki je sicer tudi poveljnik baze v Avianu in s tem poveljnik 31. brigade bojnega letalstva (31st Fighter Wing) . Zadolžen je za južno regijo NATA, poveljuje pa več kot 4200 vojakom. Udeležbo na vaji nam je včeraj potrdil tudi minister Tonin, ki je povedal le, da se je z veseljem odzval povabilu ameriških zaveznikov.

Z Aviana sta iz severne Italije preletela tržaški zaliv, in se spustila na Poček, kjer sta po navodilih slovenskega kontrolorja združenega ognja, po vojaško JTAG-a ob spremstvu naših Pilatusov sklatila nekaj tarč in se vrnila v ameriško oporišče.

Slovenija je sicer le nekaj dni pred Toninovim obiskom v Avianu podpisala z Italijani pogodbo za nakup transportnega letala. Minister za obrambo je takrat z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem podpisal izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu novega letala Spartan C-27J, ki ga je kot najprimernejše izbrala Slovenska vojska. Cena letala z vso opremo in logistično podporo ter moduli in usposabljanjem znaša 72 milijonov evrov. V to ceno je vključen tudi DDV. Transportno C-27J Spartan italijanskega proizvajalca Leonardo, ki omogoča prevoz 60 oseb in/ali 11,6 tone do 5852 kilometrov daleč, bo za Slovensko vojsko pomenilo izjemno orodje za zagotavljanje logistične podpore. Letalo C-27J Spartan je plod italijansko-ameriškega znanja, ki je v operativno uporabo stopil leta 2006 v italijanskih zračnih silah, do danes pa so jih zgradili več kot 80.

Zmogljivosti kot so večnamenska bojna letala F16 Slovenija seveda nima, ima pa Pilatuse, ki so sicer šolska bojna letala in so lahko oborožena. Slovenska vojska tako uporablja zavezniške zmogljivosti s tem da šola domače in tuje JTAC-e, kontrolorje združenega ognja. Ti so v radijski povezavi z različnimi viri ognjene podpore, tudi z F16 s kakršnim je letel Matej Tonin.

Pilot Mateja Tonina, general Jason Bailey je kar 600 ur preživel na bojnih poletih v Bosni, na Kosovu, Iraku, Libiji in v Afganistanu. Sicer gre za izjemno izkušenega pilota, ki je pilotiral tudi transportna letala, različne verzije Herkulesa, pa celo helikopterje. Tako da je ministra Tonina tudi brez težav varno spravil na zemljo.