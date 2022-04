Minister ukrajinskemu veleposlaniku podaril čebelji panj

Minister Jože Podgoršek se je danes srečal z ukrajinskim veleposlanikom in mu ob tej priložnosti predal čebelji panj, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V svojem nagovoru je poudaril: "S tem simbolnim dejanjem želimo prenesti pozitivno sporočilo vsem ukrajinskim državljanom. Glede na to, da je Slovenija svetovno znana čebelarska država z mnogoterimi uspehi, želimo sporočiti, da nam je mar zanje. Želim, da jim čebelnjak prinese novo upanje, kot to vsako pomlad storijo čebele." Veleposlanik Mihajlo Brodovič pa je izpostavil, da ga izredno veseli, da je veleposlanik v Sloveniji. "Zelo sem hvaležen za vaše čudovito simbolično darilo, ki predstavlja upanje za našo deželo. Čeprav je Slovenija majhna država, ima veliko srce. Že od začetka vojne Slovenija na različnih področjih pomaga Ukrajini."

Minister je veleposlaniku predal desetsatni AŽ-panj, narejen iz smrekovega lesa z ročno poslikanima panjskima končnicama. Poslikava je delo Maje Mlakar iz Kamnika. Na njej je deklica, ki z upanjem in ljubeznijo opazuje goloba z oljčno vejico v kljunčku, ta pa se spušča na zemljo, da bi v deželo prinesel mir, premirje in odpuščanje. Ta poslikava ima poslanstvo v svet pošiljati brezpogojno ljubezen, mir, upanje na lepšo in boljšo prihodnost, povezanost in prijateljstvo med vsemi narodi sveta, so zapisali na ministrstvu.

Minister in veleposlanik sta se pred predajo panja sestala tudi na dvostranskem srečanju. Podgoršek je izpostavil močno podporo Slovenije ter verjetje v skorajšnjo obnovo ukrajinskega gospodarstva, kmetijstva, razvoja podeželja in trajnostne oskrbe s hrano. Prav tako meni, da je izjemnega pomena, da se zagotovita setev v Ukrajini ter spravilo spomladanskih in ozimnih pridelkov in, ne nazadnje, da se ukrajinskemu prebivalstvu zagotovi prehranska varnost. "Ukrajinski kmetje morajo pomoč prejeti v naslednjih nekaj tednih, da bi pravočasno začeli setev," je dejal in dodal, da Slovenija pozorno proučuje spisek potreb, tako da se bo v tednu dni že vedelo, kako in koliko lahko Slovenija pomaga z zdravili veterinarske medicine oziroma semeni za začetek setve.