Minister ustavil razpis za nacionalno platformo umetne inteligence

Julija so na ministrstvu ugotovili, da bo do konca leta zmanjkalo približno 133 milijonov evrov. "Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so ob tem navedli Rončevićeve besede.

Na ministrstvu zato pregledujejo načrtovano porabo ter sredstva, kjer je to mogoče, prednostno usmerjajo v izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter zagotavljanje stabilnega delovanja izobraževalnega, visokošolskega, znanstvenega in raziskovalnega sistema. V okviru teh ukrepov je minister podpisal tudi sklep o ustavitvi javnega naročila z nazivom Dostop in konfiguracija dostopov do platforme z vrhunskimi jezikovnimi modeli.

Za javno naročilo je bilo namenjenih 10 milijonov evrov letno, ki bodo sedaj namenjeni zmanjševanju primanjkljaja, so danes sporočili z ministrstva.