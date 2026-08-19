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Slovenija

Minister ustavil razpis za nacionalno platformo umetne inteligence

Ljubljana, 19. 08. 2026 06.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Umetna inteligenca

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Prihranjena sredstva bodo namenjena zmanjševanju primanjkljaja, so sporočili z ministrstva.

Julija so na ministrstvu ugotovili, da bo do konca leta zmanjkalo približno 133 milijonov evrov. "Stanje je alarmantno. To niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva. Ugotovljeni primanjkljaj je resen in zaskrbljujoč," so ob tem navedli Rončevićeve besede.

Na ministrstvu zato pregledujejo načrtovano porabo ter sredstva, kjer je to mogoče, prednostno usmerjajo v izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter zagotavljanje stabilnega delovanja izobraževalnega, visokošolskega, znanstvenega in raziskovalnega sistema. V okviru teh ukrepov je minister podpisal tudi sklep o ustavitvi javnega naročila z nazivom Dostop in konfiguracija dostopov do platforme z vrhunskimi jezikovnimi modeli.

Za javno naročilo je bilo namenjenih 10 milijonov evrov letno, ki bodo sedaj namenjeni zmanjševanju primanjkljaja, so danes sporočili z ministrstva.

Predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića
Predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića
FOTO: Luka Kotnik

Rončević je ob tem poudaril: "V razmerah, ko ministrstvu primanjkuje sredstev za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, moramo jasno določiti prioritete. Na prvem mestu je zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih ministrstvu nalaga zakon. Zato sredstva, kjer je to mogoče, prerazporejamo in z njimi zmanjšujemo ugotovljeni primanjkljaj."

Izpostavil je, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prioritet v trenutnih proračunskih razmerah. Možnosti za nadaljnje aktivnosti na področju umetne inteligence bodo preučili ob upoštevanju razpoložljivih finančnih virov in potreb sistema.

Objavo razpisa je novembra lani ob robu obiska vlade v goriški regiji napovedal takratni premier Robert Golob. Kot je dejal, je njegov namen, da se vsakomur omogoči brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Dostop do portala naj bi torej omogočili tako posameznikom kot zaposlenim v podjetjih in javnem sektorju ter raziskovalcem. Poudaril je, da želi biti Slovenija ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco.

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