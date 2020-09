Minister Vizjak pod drobnogledom ATVP zaradi nakupa delnic Petrola

Okoljski minister Andrej Vizjak je nedavno kupil več Petrolovih delnic, ki so danes po vladni odločitvi pridobile na vrednosti. Ali jih je kupil, ker je vedel, da se bo to zgodilo, zdaj preverja tudi ATVP.

Toda vlada je v sredo sprejela odločitev o popolni liberalizaciji cen naftnih derivatov , nova ureditev bo začela veljati z oktobrom. Odločitev lahko bistveno vpliva na poslovanje Petrola in s tem gibanje cene delnice. Vpliv na poslovanje Petrola imajo tudi okoljski standardi, ki jih oblikujejo in določajo prav na okoljskem ministrstvu, ki ga vodi Vizjak.

Kot so že v začetku meseca poročale Finance , je okoljski minister od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja. Za ta namen je po navedbah časnika najel tudi posojilo. Že pred prevzemom ministrske funkcije je imel v lasti nekaj več kot 80 delnic Petrola. "Nakup delnic družbe Petrol sem ocenil kot priložnost za dobro naložbo, saj je borzni tečaj v času epidemije drastično upadel," je v začetku meseca pojasnil Vizjak.

Prijavo v zvezi s tem so po pisanju Financ danes prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Ta doslej postopka ni uvedla, ker nimajo podatkov, ki bi kazali na sum kršitev nasprotja interesov v konkretnem primeru, bodo pa v teh zadevi uvedli predhodni preizkus.

Vizjak je za časnik Večer danes pojasnil, da je dolgoletni delničar v Petrolu, prve delnice je namreč kupil že pred 25 leti, saj ocenjuje, da gre za perspektivno podjetje. "Letos spomladi so cene delnic padle, zato sem ocenil, da je to dober čas za nakup in takrat o deregulaciji cen pogonskih goriv ni govoril še nihče," je pojasnil.

Dodal je še, da pri tem predlogu ni sodeloval. "Gradivo je pripravilo gospodarsko ministrstvo, sodelovalo je tudi ministrstvo za finance. Jaz v to nisem bil vključen. Da mene vlečete v to zgodbo, se mi zdi nesprejemljivo in ustvarjanje konstrukta," je še dejal v odzivu za omenjeni časnik.

Ljubljanska borza: Delnice Petrola po liberalizaciji cen naftnih derivatov pridobile šest odstotkov

Delnice Petrola so sicer na Ljubljanski borzi danes bile prava zvezda dneva. Po napovedani liberalizacij cen pogonskih goriv so se namreč podražile za več kot šest odstotkov (6,31 odstotka). Z 638.890 evrov sklenjenih poslov so bile tudi najprometnejše delnice dneva.