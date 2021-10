Hojs trdi, da je vedel za posnetke prisluhov Vizjaku. Zakaj je molčal?

Objava posnetkov pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom odpira vrsto neprijetnih vprašanj, tako za vlado kot celotno politiko, saj razkriva zakulisna dogovarjanja političnih in gospodarskih akterjev na račun davkoplačevalcev. Vrstijo se že prvi odzivi. V opoziciji opozarjajo na "dimniški sindrom", medtem ko notranji minister Aleš Hojs poskuša s preusmerjanjem pozornosti na izvor in čas objave posnetkov. Kot pravi, mu je bil posnetek predstavljen že pred časom. Zakaj je torej Hojs o tem molčal?

V informativni oddaji 24UR ZVEČER smo objavili posnetke ministra Andreja Vizjaka, ki je znanemu podjetniku Bojanu Petanu v času prve Janševe vlade in t. i. "vojne proti tajkunom" predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Obenem mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo ta pristal na njegove pogoje.

Vizjak je plačevanje davkov državi opisal kot "glupo" in večkrat ponovil, da lahko Petanu zagotovi politično podporo pri tem. Gre za, kot je slišati s posnetka, nekaj čez 30 milijonov evrov. "Jaz ne vem, zakaj bi denar metal stran za tako bedasto stvar. Daj mi ti povej. Meni je to totalno nelogično. Da bi ta denar od Term Čatež, ne vem koliko milijonov, šel za plačevanje davkov." Na razkritje se je že odzval Marjan Šarec, ki je dejal, da smo znova priča "dimniškemu sindromu". "Navzven boj proti tajkunom in "lobistom" vseh sort, v resnici pa sodelovanje in celo svetovanje. Včeraj je predsednik vlade govoril o Petrolu, da neupravičeno viša cene. Kdo je že delničar tam? Ravno njegov vrli minister Vizjak. Primite se za denarnice." Iz stranke LMŠ pa so sporočili, da pričakujejo, da vse pristojne institucije nemudoma raziščejo finančno poslovanje in delovanje ministra Vizjaka, "od sporne prodaje državnega deleža v Termah Čatež do njegovih rabot v Petrolu". "Po včerajšnjih šokantnih razkritjih je zdaj vsem jasno, da je minister Andrej Vizjak še en simbol koruptivnosti in nesposobnosti te vlade. Kar je posebej zaskrbljujoče, je njegova prepletenost s poslovneži, ki presegajo prostor stranke SDS in posegajo tudi v levi politični prostor. Prav takšna ravnanja omogočajo kritikom, da vse politike označujejo za iste," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje ter poudarili, da so v stranki, potem ko je Vizjak izgubil referendumu o noveli zakona o vodah, pripravili interpelacijo zaradi ministrovih spornih ravnanj, povezanih z "oškodovanjem naše skupne dobrine – vode".

"Zdaj bomo interpelaciji dodali še tekst o zadnjih razkritih, povezanih z ministrom in pričakujemo, da bo interpelacija vložena v najkrajšem možnem času." Dodali so, da od ministra pričakujejo, da bo zmogel toliko poguma, da odstopi sam. "V vsakem primeru pa je nujno, da odstopi Janez Janša in s tem celotna vlada. Ljudje pričakujejo in si zaslužijo volitve." Prihajajo pa tudi prvi odzivi iz vladnih vrst. Notranji minister Aleš Hojs je celo razkril, da je bil s posnetkom že pred časom seznanjen. "Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade," je med drugim zapisal na družbenem omrežju. S tem pa minister pozornost preusmerja na izvor posnetka, ne pa na njegovo problematično vsebino. Ob tem se tudi odpira vprašanje, zakaj minister Hojs, kljub temu, da je vedel za Vizjakovo dogovarjanje o neplačevanju davkov, ni naznanil suma kaznivih dejanj korupcije?