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Slovenija

Minister: Vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana

Ljubljana , 05. 10. 2026 10.43 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Učiteljica in učenci

Ob svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisali v poslanici.

"Vaše delo ni zgolj prenašanje znanja, temveč tudi spodbujanje vedoželjnosti, razvijanje kritičnega mišljenja, oblikovanje vrednot in spremljanje otrok ter mladostnikov na poti odraščanja in vstopanja v svet odraslosti. S svojim znanjem, zgledom in predanostjo pomembno sooblikujete njihovo prihodnost in prihodnost naše družbe," je v poslanici, objavljeni na spletni strani ministrstva, zapisal Borut Rončević.

Učiteljica v šoli
Učiteljica v šoli
FOTO: Shutterstock

Po ministrovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Država mora jasno opredeliti, katera znanja in spretnosti naj učenci pridobijo, učiteljem in šolam pa zaupati strokovno presojo o tem, kako jih do zastavljenih ciljev pripeljati, je dodal v sporočilu učiteljem.

Dotaknil se je tudi celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Ta proces bo zahteval strokovni dialog in odprto izmenjavo mnenj. Izkušnje, znanje in predlogi učiteljev bodo pomemben del tega procesa. Znanje, napredek učencev in kakovost poučevanja pa morajo postati osrednja merila uspešnosti sistema.

Namen reforme ni zmanjševanje števila učiteljev in varčevanje na račun otrok. Njen cilj je več znanja za naše otroke ter boljši pogoji za delo učiteljev, vzgojiteljev in ravnateljev. To pomeni več strokovne avtonomije, več zaupanja v znanje in izkušnje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, več časa za neposredno delo z učenci ter manj nepotrebne administracije. Učitelji morajo imeti možnost, da svojo energijo in strokovno znanje usmerjajo v poučevanje, vzgojo in podporo učencem, ne pa v izpolnjevanje številnih obrazcev in pripravo dokumentacije, je izpostavil minister.

"Verjamem, da lahko s skupnimi močmi oblikujemo izobraževalni sistem, ki bo znal povezati visoka pričakovanja, kakovostno znanje, spoštovanje učiteljskega poklica in dobre pogoje za delo. To dolgujemo vam, ki vsak dan predano opravljate svoje poslanstvo, predvsem pa otrokom in mladostnikom, ki jim moramo omogočiti najboljše možnosti za razvoj njihovih potencialov," je dodal minister Rončević.

Svetovni dan učiteljev zaznamujemo na obletnico sprejetja Unescovega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966. Zaznamujemo pa ga od leta 1994, geslo letošnjega je Podpora učiteljem: 60 let varovanja poklica, krepitve njegovega položaja in oblikovanja prihodnosti.

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KOMENTARJI3

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Smuuki
05. 10. 2026 11.29
Vloga učitelja je zastrašujoče nizka v naši družbi. Od nekdaj so bili poklici učitelj, župnik, zdravnik, advokat spoštovani poklici. Kaj se je zgodilo učiteljem da so postali nepomembni? Sindikat učiteljev jih je uničil načrtno. Trenutna zakonodaja je taka. Ravnatelja imenuje, razrešuje svet šole. Problem nastane po zaslugi sindikata učiteljev ker večino v svetu šole sestavljajo učitelji. Pojavi se paradoks pat položaj ko je nadrejeni ravnatelj v podrejenem položaju učiteljem. Če ne igra njihove igre ga zamenjajo. Ravnatelj zvezanih rok ne zmore zaščititi učitelljev. Tako so dobili moč v šoli starši otrok in njihovi odvetniki. Učitelj je nezaščiten in ga starši lahko brez težav ustrahujejo, se vtikajo v njegovo delo. Učitelj ne sme kaznovati otrok ker se boji staršev. Otroci to izkoriščajo in vstrahujejo učitelje. Zato vsi bežijo iz teh vrst. Ne dolgo nazaj je bil s strani te vlade v preteklosti zamenjati sestavo sveta šole. Štrukelj s sindikatom je to namero preprečil in ohranil pat položaj. Štrukelj je krivec za to da je poklic učitelja izgubil pomembno vlogo v družbi. Štrukelj kot branik komunizma načrtno ustvarja kaos. Samo natančno izvaja izrečene besede moša pijade na ustanovni skupščini v jajcu. Mi komunisti bomo storili vse da preprečimo blagostanje in red v družbi. Samo revni in obubožani nam bodo sledili. Točno to se danes dogaja
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+2
3 1
zrela hruška
05. 10. 2026 11.19
janezovi ne potrebujejo šolstva... 🤣🤣
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-1
1 2
BBcc
05. 10. 2026 11.00
Res je. A tudi snov je zastarela.
Odgovori
+0
1 1
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