Minister: Vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana

"Vaše delo ni zgolj prenašanje znanja, temveč tudi spodbujanje vedoželjnosti, razvijanje kritičnega mišljenja, oblikovanje vrednot in spremljanje otrok ter mladostnikov na poti odraščanja in vstopanja v svet odraslosti. S svojim znanjem, zgledom in predanostjo pomembno sooblikujete njihovo prihodnost in prihodnost naše družbe," je v poslanici, objavljeni na spletni strani ministrstva, zapisal Borut Rončević.

Po ministrovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Država mora jasno opredeliti, katera znanja in spretnosti naj učenci pridobijo, učiteljem in šolam pa zaupati strokovno presojo o tem, kako jih do zastavljenih ciljev pripeljati, je dodal v sporočilu učiteljem.

Dotaknil se je tudi celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Ta proces bo zahteval strokovni dialog in odprto izmenjavo mnenj. Izkušnje, znanje in predlogi učiteljev bodo pomemben del tega procesa. Znanje, napredek učencev in kakovost poučevanja pa morajo postati osrednja merila uspešnosti sistema.

Namen reforme ni zmanjševanje števila učiteljev in varčevanje na račun otrok. Njen cilj je več znanja za naše otroke ter boljši pogoji za delo učiteljev, vzgojiteljev in ravnateljev. To pomeni več strokovne avtonomije, več zaupanja v znanje in izkušnje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, več časa za neposredno delo z učenci ter manj nepotrebne administracije. Učitelji morajo imeti možnost, da svojo energijo in strokovno znanje usmerjajo v poučevanje, vzgojo in podporo učencem, ne pa v izpolnjevanje številnih obrazcev in pripravo dokumentacije, je izpostavil minister.

"Verjamem, da lahko s skupnimi močmi oblikujemo izobraževalni sistem, ki bo znal povezati visoka pričakovanja, kakovostno znanje, spoštovanje učiteljskega poklica in dobre pogoje za delo. To dolgujemo vam, ki vsak dan predano opravljate svoje poslanstvo, predvsem pa otrokom in mladostnikom, ki jim moramo omogočiti najboljše možnosti za razvoj njihovih potencialov," je dodal minister Rončević.

Svetovni dan učiteljev zaznamujemo na obletnico sprejetja Unescovega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966. Zaznamujemo pa ga od leta 1994, geslo letošnjega je Podpora učiteljem: 60 let varovanja poklica, krepitve njegovega položaja in oblikovanja prihodnosti.