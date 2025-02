Nove ljudske obveznice: kdaj in kakšna bo obrestna mera?

Potem, ko je država lani izdala ljudske obveznice, je minister za finance leto dni potem razkril načrte za drugo izdajo. Kot je poudaril, so z izdajo prve zelo zadovoljni. "Gre za nadaljevanje uspešnega projekta, s tem projektom želimo predvsem nasloviti finančno pismenost malih vlagateljev," poudarjajo na ministrstvu. "Nadaljujemo prizadevanja za razvoj kapitalskega trga, razpršitev prihrankov malih vlagateljev in izboljšanje finančne pismenosti. Lani se je skoraj 10.000 državljanov odločilo za nakup ljudske obveznice," je spomnil Boštjančič.

Kdaj se bo začela izdaja in kakšno bo obrestovanje?

Ljudska obveznica je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Vpis letošnjih ljudskih obveznic bo med 10 in 21. marcem. Obveznice bodo izdane 28. marca, na ljubljansko borzo pa bodo uvrščene 1. aprila. Kupiti bo možno najmanj en lot z nominalno vrednostjo 1000 evrov, zgornja meja vpisa pa je višja kot lani, in sicer do 250.000 evrov. In obrestna mera obveznice? 2,75 odstotkov. Obrestna mera je bila določena glede na obrestne mere na trgu sedaj, pojasnjujejo na ministrstvu. Prodaja obveznic bo potekala prek poslovne mreže štirih distributerjev – to so Nova Ljubljanska banka, OTP banka, BKS BANK in borznoposredniška hiša ILIRIKA. Vpis bo možen na 70 poslovalnicah Nove Ljubljanske banke, 79 poslovalnicah OTP banke, 109 poslovalnicah Pošte Slovenije, osmih poslovalnicah BKS BANK in dveh poslovalnicah Ilirike. Obveznica bo imela triletno ročnost. Ena izmed sprememb pa je, da obseg izdaje letos ne bo omejen. "Želimo si podoben interes kot lani," je še povedal minister.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli. Tako kot pri lanski izdaji ljudske obveznice bomo tudi letos zagotavljali uradno vzdrževanje likvidnosti na trgu Ljubljanske borze, za kar skrbi ena od bank organizatoric izdaje. To pomeni, da bo lahko vsakdo prodal obveznico, če bo to želel, oziroma bo vlagateljem vsak dan zagotovljena tako ponudba za nakup kot tudi ponudba za prodajo obveznic.