Minister za infrastrukturo z izjavami o reki Muri razburil okoljevarstvenike

Mursko Soboto je pred kratkim obiskal infrastrukturni minister Bojan Kumer , ki je tam prisluhnil predstavitvi nekaterih ključnih regijskih projektov, je poročal Vestnik . Pogovarjali so se tudi o tem, da bi hidroelektrarna na reki Muri lahko služila tudi kot objekt za vzdrževanje ravni podtalnice in namakanje. Kot je glede tega dejal minister: "Projekt je ustavljen, ampak samo za določen čas, ker bosta narava in čas zagotovo pokazala nasprotno smer. Gospodarstvo in razvojni del sta se tukaj znašla na nasprotnih bregovih z nekimi civilnimi iniciativami, ki vas zelo omejujejo, in dostikrat ne pride resnica, kaj si Prekmurje želi, do Ljubljane." S temi besedami je razburil okoljevarstvenike in vzbudil ugibanja o obuditvi projekta hidroelektrarn na reki Muri.

Okoljevarstvene organizacije razburjene

Predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš je v ostrem odzivu sporočil, da so presenečeni, žalostni in zgroženi: "Če pustimo ob strani tematiko smiselnosti gradnje elektrarn na reki Muri, kar je bilo, resnici na ljubo, preprečeno s strani stroke in ne samo zaradi nasprotovanja prebivalcev ob naši reki, je ta izjava skrajno neprimerna. Minister grobo žali vse, ki so se postavili za okolje, naravo in svoj življenjski prostor. Žali in omalovažuje stotine članov, ki so združeni v Zvezi društev Moja Mura. Ljudje, ki branijo ledvico Prekmurja in Prlekije, so torej nasprotniki razvoja. So po mnenju ministra cokla in zaviralci napredka v pokrajini ob Muri. Več desetletni mačehovski odnos vsakokratne oblasti do severovzhodnega dela naše domovine bi torej infrastrukturni minister Bojan Kumer naprtil na pleča kar nekim civilnim iniciativam." Zapisal je še, da bi lahko bilo ministra sram zaradi takšnih izjav in da gre pri tem za do neke mere netenje nesoglasij med prebivalci: "Skrajno neprimerno je, da visoki državni uradnik ljudi, ki se združujejo v civilnih iniciativah, v javnosti označuje za zaviralce razvoja. Pričakujemo, da se minister za infrastrukturo Bojan Kumer v najkrajšem času za te njegove neprimerne izjave vsem prizadetim javno opraviči ali celo razmisli o odstopu," je bil oster Tuš.

Na izjavo ministra Kumra so se za 24ur.com odzvali tudi v Društvu za preučevanje rib: "Gre za standardizirano metodo manipuliranja javnosti s strani energetike za pridobitev podpore javnosti za škodljive projekte. Najprej začnejo z diskreditacijami, žalitvami stroke, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ." Kot opozarjajo, gre tudi za zavajajoče izjave, kar se tiče podtalnice: "Rešitev je v revitalizaciji in rešitve so že znane in nekoč so se tudi že izvajale in dokazano obstaja rešitev za podtalnico." Kot poudarjajo, je ta izjava žalitev za več kot 100 nevladnih organizacij in 100 mednarodno priznanih strokovnjakov, slovenskih in tujih, ki so si leta prizadevali za spoštovanje strokovnih dejstev in zakonodaje. Za ohranitev reke Mure so zbrali več kot 77000 podpisov. Gre za nesprejemljivo, neetično in nemoralno delovanje energetskega lobija, pravijo.