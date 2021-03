'Minister za kulturo ne more biti človek, ki sovraži in uničuje slovensko kulturo'

Večkratni pozivi SD in tudi ostalih opozicijskih strank ter predsednika republike, da se "vlada in stranka SDS vzdržita kakršnikoli pritiskov na delovanje in kakršnikoli omejevanj delovanja STA", po njegovih besedah niso naleteli na plodna tla. Ob tem je opozoril na "zadnje relevantne izpostavitve posameznikov", ki sestavljajo novo Nacionalno tiskovno agencijo, saj se po njegovi oceni s tem, ko sebe in agencijo proglašajo za fašistično, "odpira novo poglavje v komuniciranju in razumevanju našega poslanstva kot politikov in poslanstva samih medijev v naši državi".

O delu ministrstva za kulturo po besedah Matjaža Nemca priča ponovna zavrnitev prisotnosti predsednika vlade Janeza Janše in Vaska Simonitija kot resornega ministra na področju medijev v Evropskem parlamentu, kjer bi se "oba morala soočiti z evropsko realnostjo pogleda na svobodo in delovanje medijev v Republiki Sloveniji". Pri tem je Nemec izpostavil še odnos do javne televizije ter predvsem do Slovenske tiskovne agencije.

Po oceniViolete Tomićje razlog, zakaj mora minister oditi, jasen. "Minister za kulturo nikakor ne more biti človek, ki sovraži, zaničuje in uničuje slovensko kulturo in medijski prostor," je dejala. Izpostavila je javna medija RTV Slovenija in STA, ki ju "izčrpava po orbanovskem modelu" ter nanju vrši vsakodnevne pritiske. Omenila je popolno uničenje in blokado slovenskega filma, katerega ustvarjalci kljub mednarodni prepoznavnosti po njenih besedah životarijo in ne morejo ustvarjati.

Opozorila je še na po njenem mnenju grozljiv odnos do samozaposlenih v kulturi, ki jim je bilo z blokadami izdaje odločb in tudi socialnih prispevkov ogroženo preživetje. Minister po poslankinih besedah tudi ne spoštuje ustavne ločitve države in Cerkve ter verske uslužbence postavlja v boljši položaj v primerjavi s samozaposlenimi.

Predsednik strokovnega sveta SD za kulturoDejan Prešiček pa je kot razlog, zakaj so SD, LMŠ, Levica in SAB vložile interpelacijo, navedel "preveč napak, preveč sovražnega govora, preveč stvari, ki bi jih moral storiti in jih noče postoriti". Enako kot predhodnika je omenil trenutno situacijo STA, opustitev dialoga z nevladniki in samozaposlenimi ter samovoljni odvzem statusa raperju Zlatku.

Na vprašanje, kaj pričakujejo od interpelacije, je Nemec omenil trd boj v interpretaciji in razumevanju ministrovega dela, Violeta Tomić pa, da bo težko zdržal v dvorani ob soočenju z argumenti, ki so sicer po njeni oceni tehtni.