Občine naj bi prva sredstva za odpravo posledic poplav prejele v nekaj tednih

"To je prvič, da se vlada tako hitro s sredstvi, ki jih bo nakazala neposredno občinam, odziva na naravne nesreče," je poudaril minister Uroš Brežan .

Vlada je danes sprejela tri programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letošnjem letu. Gre za programe odprave posledic nesreč, ki so jih definirali in uzakonili z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Zakon je bil v državnem zboru sprejet 9. avgusta letos.

Prvi program je program za neurja 12. in 13 julija. "Tu je prehodna ocena škode in prehodno nakazilo, ki bo nakazano občinam in Direkciji za vode v skupnem znesku 3.613.000 evrov," je povedal Brežan.

Za drugi prehodni program bo vlada zagotovila 8.540.000 evrov. "To je za neurja, ki so Slovenijo prizadela med 17. julijem in 3. avgustom," je pojasnil.

Tretji prehodni program je največji in je namenjen neurju, ki nas je prizadelo v začetku avgusta. "Ta predhodni program pa je res obsežen in obsega kar 222 milijonov evrov. Tu gre za predhodno oceno, ki je znašala milijardo in 95.000 evrov," pravi Brežan.

Vlada za predplačilo občinam postavila dva kriterija

Za predplačilo občinam je vlada postavila dva kriterija. Prvi je, da mora biti minimalna ocena škode 20.000 evrov, drugi kriterij pa je, da je vlada maksimalno nakazilo, ki bo nakazano občinam, omejila na dvakratnik primerne porabe občinam.

"Hkrati pa se vlada zavezuje, da bo vsaka občina, ki bo v roku enega leta sposobna porabiti ta sredstva, dala dodatna sredstva do tistih 40 odstotkov, kot je zapisano v Zakonu o odpravi naravnih nesreč," je še povedal minister.