Šolski minister udeležen v prometni nesreči

Minister Borut Rončević je sporočil, da je bil s službenim vozilom udeležen v prometni nesreči.

Kot poroča Siol , se je nesreča zgodila na Bleiweisovi cesti v Ljubljani. V službeno vozilo ministra je trčil voznik avtomobila, škoda je le na vozilih, vsi udeleženi pa so nepoškodovani.

Tudi predsednica države Nataša Pirc Musar je bila to poletje udeležena v dveh prometnih nesrečah. Poleg nesreče konec julija v predoru Kastelec je bila nekaj tednov pred tem udeležena v prometni nesreči dveh službenih vozil Policije na poti na Primorsko.

Pirc Musarjeva je v nesreči v predoru Katelec utrpela zlom ključnice. Sprva imena sopotnic niso bila znana, kmalu pa je postalo jasno, da sta bili ob njej dve prijateljici, med drugim Viktorija Krivolucka, ki je bila huje poškodovana.