8. marec zahteva odstop Loredana: Minister je pozabil na stiske ljudi

Prisilno dajanje zdravil in injekcij, pritiskanje blazine na obraz, dušenje, modrice, vlačenje za moda in večtedenske bolečine. Vse to naj bi se po izpovedih več žrtev, njihovih svojcev, nekdanjih in sedanjih zaposlenih, ki so jih objavili na N1, dogajalo za zidovi ljubljanske psihiatrične klinike.

"Gre za najbolj ranljivo skupino. Duševno zdravje je del zdravja vsakega človeka in če je to poškodovano, je človek poškodovan ves. Zato s tega mesta najprej iskreno opravičilo vsem, ki so imeli v procesu zdravljenja kakršnokoli neprijetno izkušnjo," se je opravičila Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege. Vodstvo klinike očitke sicer zavrača, češ da njihovi strokovni nadzori doslej niso ugotovili nepravilnosti. Direktor Bojan Zalar je prepričan, da za navedbami stojijo nezadovoljni zaposleni, kljub temu pa znova opravljajo razgovore na oddelkih, kjer naj bi se nasilje dogajalo.

"Za nas je pri tej zgodbi grozljivo, da se je ministrstvo na članek odzvalo šele dva dni po objavi in to nasilje obsodilo, minister pa še vedno molči," pravi Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. "V Inštitutu 8. marec smo včeraj ministra za zdravje pozval k odstopu," pripomni.

S sumi nasilja na kliniki je bilo namreč ministrstvo seznanjeno že marca, ko jim je Zbornica zdravstvene in babiške nege na 35 straneh predočila rezultate izrednega strokovnega nadzora obravnav pacientov, ki ga je po prijavah izvedla lanskega decembra.

"Konkretne zaznave nismo mogli niti potrditi niti ovreči suma, da je res lahko šlo za neprimerno fizično oviranje. Obstaja sum za kaznivo dejanje. Neprimerna obravnava pacienta je tisto, kar moramo sankcionirati takoj. Mi smo poslali ministrstvu, na inšpektorat in na Policijo," razlaga Ažman.

"Ministra je njegov direktorat pozval k uvedbi strokovnega nadzora, pa on v enem mesecu ni naredil popolnoma nič," pove Kovačeva. Na ministrstvu se branijo, da so odreagirali takoj in z vso resnostjo pristopili k raziskovanju situacije, da so o zadevi obvestili tudi ministrstvo za delo in zastopnika pravic oseb s težavami v duševnem zdravju, ter da je gradivo za odločanje o uvedbi morebitnega sistemskega nadzora še v pripravi, za kar pa nimamo časa, sta prepričani naši sogovornici. K hitrejšemu ukrepanju pristojnih je pozvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Mislim, da se mora celotno vodstvo psihiatrične klinike izjasniti in v primeru, da bodo vse v nadzoru zaznane nepravilnosti dokazane, da celotno vodstvo poda odstopno izjavo s svojih delovnih mest," zaključi Ažmanova.

Za sredo je sicer sklicana izredna seja sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana, na kateri bodo predlagali tudi nadaljnje ukrepanje.