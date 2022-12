Minister za zdravje se zbuja ob štirih zjutraj in hodi spat opolnoči. Tako se je na pozive civilne družbe, naj se minister za zdravje končno zbudi in ukrepa ob razpadanju družinske medicine, odzval predsednik vlade. Še enkrat je ponovil, da reformo zdravstva pripravljajo za leto 2024 in da rešitev čez noč ne bo. Med tem so v koalicijski SD opozorili, da na področju zdravstva ni vidnih rezultatov in predlagali vrh koalicije na temo zdravstva. Do ukrepov, ki jih je doslej zastavil minister za zdravje, pa so kritični tudi v Levici.

Rešitve čez noč ne obstajajo, zdravstvena reforma bo pripravljena leta 2024, je danes ponovil predsednik vlade. Iz civilne družbe pa včeraj ravno nasprotni pozivi."Mi rabimo ukrepe zdaj, ne leta 2024," pravi Jaša Jenull, Biserka Marolt Meden pa poziva: "Minister zbudi se in začni delati." PREBERI ŠE Biserka Marolt Meden: Minister, zbudi se in začni delati "Ampak a vi veste, kdaj se minister zbuja? Ob štirih zjutraj. In veste, kdaj hodi spat? Ob polnoči. Tako da kdor njega poziva, naj se zbudi, naj se raje vpraša, kaj on počne," pa odgovarja predsednik vlade Robert Golob. Zaradi slabih odločitev iz preteklih let je zdravstvo danes pred kolapsom, priznava Golob in pravi: "Od tega ne bežimo, nismo bežali pred volitvami in ne bežimo zdaj. Pričakovati hitre rešitve čez noč je pa iluzorno". In kaj pravijo v koalicijski SD, ki je pred volitvami obljubljala 30 dni do specialista? Predsednica SD-ja Tanja Fajon ob tem izpostavlja: "Minister za zdravje se trudi, smo pa Socialni demokrati pred dnevi opozorili, da še vedno ni vidnih rezultatov." PREBERI ŠE 'To so poskusi diskreditacije. Sanja se mi ne, za kaj gre tokrat' V Levici menijo, da minister za zdravje z nekaterimi ukrepi poglablja privatizacijo zdravstva. Vlada bi morala krepiti javno zdravstvo in takoj zagotoviti zdravnika vsem, ki ga nimajo. Miha Kordiš pa meni, da bi bilo potrebno, da se preseka s trendi, praksami in z razlogi, zakaj je do tega sploh prišlo. "Natančneje, da se pregleda koncesije in se zdravnike začne vračati nazaj v javne zdravstvene domove." Predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov Igor Dovnik ob tem izpostavlja: "Omejevati ali odvzemati oziroma nekomu reči, kje mora kdo delati, je v nasprotju z ustavnimi pravicami vsakega izmed nas. Te ideje so lahko zanimive za del politike v naši državi ali pa tudi za del volivcev, vendar nam to ne bo prineslo rešitve." Med tem minister za zdravje še ni odgovoril tistim, ki so na shodu opozorili, da so ostali brez zdravnika.